El récord histórico que mantiene el Sevilla tras su empate ante el Elche... ¡65 años después!

El empate entre Sevilla Fútbol Club y Elche no dejó contento a nadie en un Ramón Sánchez-Pizjuán que solamente ha visto a los suyos ganar un partido en todo lo que va de 2025. Los hispalenses, con cuatro puntos de doce posibles en su casillero, pudieron rescatar un punto en los compases finales del choque gracias a la conexión entre Peque Fernández y Alexis Sánchez, que consiguió su primera asistencia con la elástica blanquirroja en su primer encuentro. Los tantos anulados a Isaac Romero, que aún así suma dos goles en dos titularidades, dejaron el electrónico en un 2-2 marcado también por la polémica celebración de Rafa Mir al anotar el segundo de los ilicitanos.

La hinchada sevillista mostró su descontento al término del partido no con los jugadores, que fueron fuertemente jaleados por su esfuerzo durante los 90 minutos, sino con una situación que parece insostenible e irreversible. Pese a la mejoría con respecto al pasado curso, las aguas siguen estando revueltas en Nervión y la afición del cuadro blanquirrojo teme que el descenso, tan cercano en estos últimos años, pueda llegar a ser una realidad esta temporada. Mientras Matías Almeyda sigue colocando las piezas para exprimir al máximo su plantilla, el punto obtenido este pasado viernes sirvió para mantener un récord histórico.

Las fotos del Sevilla - Elche / Antonio Pizarro

El Elche sigue siendo el rival que más veces ha visitado el Ramón Sánchez-Pizjuán sin ganar en toda la historia. 25 veces se han visto las caras los franjiverdes con el Sevilla Fútbol Club en el barrio de Nervión con un balance de 17 victorias para el cuadro hispalense y ocho empates. De hecho, los ilicitanos llevaban sin puntuar en el feudo sevillista en Primera División desde la temporada 1984/1985, en un encuentro que finalizó con el mismo resultado que en esta cuarta jornada del curso 2025/2026. La primera vez que el combinado valenciano jugó en el coliseo hispalense fue el 17 de abril de 1960, ganando los locales gracias a un triplete de Diéguez y un solitario tanto de Agüero en un partido que terminó 4-1.

La maldición que parece irrompible para los nervionenses es la de ganar dos encuentros consecutivos en LaLiga, algo que no ocurre desde las jornadas 30 y 31 del curso 2023/2024. Los malos resultados en estos últimos años, especialmente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, han impedido que el Sevilla termine de arrancar, algo que se ha buscado este verano contratando a un nuevo cuerpo técnico y a una dirección deportiva que deberán seguir demostrando con el paso de las jornadas el por qué de sus respectivas llegadas a la capital hispalense.