El Sevilla Femenino anuncia el traspaso de Julia Torres al Barcelona

El Sevilla Femenino ha anunciado un acuerdo con el Barcelona para el traspaso de Julia Torres, que pondrá rumbo a la entidad azulgrana al término de la presente temporada. La jugadora, formada en la cantera sevillista y con contrato en vigor hasta junio de 2027 tras firmar el pasado curso su primer contrato profesional, dejará una operación beneficiosa en términos económicos para el club, como ha indicado la entidad en su comunicado.

Según ha podido saber Diario de Sevilla por fuentes cercanas al club, la operación se ha cerrado por una cantidad cercana a los 300.000 euros, una cifra que desde la entidad sevillista aseguran que podría superarse con las variables incluidas en el acuerdo.

La central zurda entró en la dinámica del primer equipo la pasada campaña y debutó a las órdenes de David Losada frente al Espanyol en el Estadio Jesús Navas, el pasado 19 de octubre de 2024, en un encuentro que finalizó con victoria sevillista. En aquel curso disputó tres partidos, mientras que en la presente temporada a pesar de 17 años ha aumentado su protagonismo con ocho apariciones, dos de ellas como titular.

También tiene proyección internacional, ya que ha pasado por varias categorías de la selección española, alternando convocatorias con la sub-17, sub-19 y sub-20, tres escalones por encima de su edad. Además, el pasado verano participó en el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA con el combinado nacional.

Julia Torres llegó a la cantera sevillista procedente del CD SAM-CAM Dos Hermanas, donde dio sus primeros pasos antes de incorporarse a la disciplina del club hispalense.