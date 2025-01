El Sevilla y García Pimienta: con menos efectivos y las mismas urgencias

Con la llegada del 2025, el Sevilla de Xavi García Pimienta retoma la actividad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, después descansar este miércoles por año nuevo. El conjunto hispalense vuelve a la competición de lleno tras las vacaciones de Navidad con la vuelta de la Copa del Rey, donde se enfrentarán al Almería de Rubi en tierras indálicas. Un nuevo año dónde García Pimienta espera que la dirección deportiva del Sevilla le ofrezca refuerzos y herramientas nuevas para afrontar la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, llegará al viejo Juegos del Mediterráneo con menos armas que frente al Madrid.

El mercado de fichajes y los dos elegidos

Víctor Orta y su secretaría técnica llevan, desde el pasado mes de diciembre, trabajando a destajo para cerrar las dos primeras incorporaciones del mercado invernal lo más pronto posible al Sevilla y García Pimienta. De hecho, oficialmente, el mercado se ha abierto este jueves hasta el próximo 3 de febrero. Pero el exigente calendario hará que García Pimienta no pueda contar con su anhelado extremo para la Copa del Rey.

Los objetivos del Sevilla, al menos para el comienzo del mercado, están claros: Rubén Vargas, como extremo zurdo, y Juninho Vieira, como delantero. Además de las salidas de jugadores que no cuentan como Montiel, Barco o Iheanacho. Pero, si García Pimienta necesita alguna pieza con urgencia ese es el extremo zurdo. Más aún después de que Jesús Navas haya colgado las botas de forma definitiva.

Plantilla descompensada desde septiembre

La salida de Lucas Ocampos ya generó un importante agujero en el plantel del Sevilla el pasado mes de septiembre que se ha ‘solventado’ con la aparición de un Stanis Idumbo que todavía tiene mucho por demostrar. Así como que la suerte no acompañó con la lesión de larga duración de Chidera Ejuke, quien se espera que vuelva a entrenar con el grupo en las próximas dos semanas, aunque deberá pasar un tiempo de readaptación con preocupación para no recaer después de no pasar por quirófano.

Sin Navas: una herramienta menos

El último inconveniente de García Pimienta en los planes del Sevilla era la anunciada retirada de Jesús Navas. Tras el adiós del palaciego, el técnico catalán tiene una variante menos en el frente de su ataque. Hasta ahora lo están utilizando como extremo diestro, dando la variante a Lukébakio por banda izquierda, pese a que no sea su lado más ideal. Es por ello que para Almería, el entrenador del Sevilla tendrá que tirar de los dos belgas, Lukébakio e Idumbo, además de Peque -que no es como tal un extremo- y Suso -quien está más fuera que dentro de los planes del Pimienta-.

Los tiempos del primer refuerzo

Urge la llegada dentro Ruben Vargas y el Sevilla acelera en la medida de lo posible con el Augsburgo. El objetivo de Víctor Orta es que llegue al menos para el partido ante el Valencia, pero Copa ante el Almería tendrá que volver a sacar a relucir lo mejor de una plantilla demasiado descompensada en efectivos.