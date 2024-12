El Sevilla inicia la vida sin Jesús Navas

Esta tarde se ha culminado una de las realidades que ningún sevillista, ni miembro del Sevilla, quería asimilar: la vida sin Jesús Navas como jugador blanquirrojo. La plantilla de Xavi García Pimienta ha regresado este domingo al trabajo con una sesión vespertina después de tener una semana libre por las vacaciones de Navidad. Con el objetivo y la mirada puesta ya en 2025, los hispalenses, con las pilas recargadas, han comenzado a ejercitarse de cara al encuentro de Copa del Rey ante el Almería que se disputará dentro de seis días, el 4 de enero.

El primer día sin Jesús Navas

Sin embargo, el entrenamiento de Sevilla ha tenido una ausencia capital e irreversible. La de Jesús Navas. El palaciego colgó las botas hace una semana en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por lo que, como es lógico, ya ha dejado de entrenarse con la plantilla del Sevilla. Aún así, no ha dicho su último adiós. Eso será este lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El Duende de Los Palacios será despedido ante toda su gente en un emotivo acto a partir de las 17:00 en el que se esperan a varias personas importantes de la carrera de Jesús Navas, tanto rivales como excompañeros. Uno de ellos es Tomas Valclik. El checho, que ya confirmó su presencia para este lunes públicamente, ha sido una de las caras llamativas esta tarde en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El exportero del Sevilla fue uno de los que presenció la sesión.

La vuelta de Adrià Pedrosa

En lo que al entrenamiento respecta, la plantilla del Sevilla le brindó su particular homenaje al último renovado del club: Kike Salas. El de Morón de la Frontera tuvo su particular pasillito antes de comenzar la sesión por sellar su nuevo contrato, durante las vacaciones, hasta junio de 2029. Un entrenamiento que tuvo como principal protagonista a Adrià Pedrosa. El lateral zurdo catalán, como se esperaba, regresó al trabajo grupal después de superar su lesión miofascial en el aductor largo del muslo derecho que sufrió tras la eliminatoria copera ante el Olot. El ex del Espanyol, si nada raro ocurre, deberá estar ante el Almería.

Isaac Romero e Iheanacho, ausencias

No obstante, Xavi García Pimienta tuvo hasta cinco bajas de la primera plantilla durante la sesión de esta tarde. Los tres lesionados, como se esperaba, todavía continúan con su proceso de recuperación: Chidera Ejuke, Tanguy Nianzou y Djibril Sow. Este último podría reaparecer a lo largo de la semana que viene y es duda para el encuentro ante el Almería. Por otro lado, Pimienta tampoco contó con sus dos delanteros: Isaac Romero y Kelechi Iheanacho. El club no ha especificado el motivo de sus ausencias. El nigeriano es uno de los jugadores que tiene el club previsto encontrarle un nuevo destino durante este mercado invernal, al igual que Valentín Barco. Sin embargo, el de Buenos Aires sí que se ha ejercitado con normalidad a las órdenes de García Pimienta pese a que los rumores sobre su salida no cesan. Por último, el técnico catalán completó la sesión con la presencia de Manu Bueno y Álvaro García Pascual.