El Sevilla-Mallorca de la novena jornada de Liga, en directo

El equipo de Matías Almeyda, a refrendar la excelente imagen ofrecida en la goleada al Barcelona y a sumar su tercer triunfo consecutivo ante el colista

Almeyda: "Ojalá ganemos siempre y quedemos llenos de azúcar"

El Sevilla FC tiene la oportunidad de sumar su tercer triunfo consecutivo tras las victorias que los de Matías Almeyda han logrado ante Rayo Vallecano (0-1) y Barcelona (4-1) en la visita del actual colista de la Liga, un RCD Mallorca entrenado por Jagoba Arrasate, técnico que precisamente fue contactado por el club hispalense recientemente y que declinó tomar las riendas del equipo.

En un horario más que discutible (14:00) por las altas temperaturas que aún se sufren en Sevilla a ciertas horas del día (la AEMET prevé 31 grados), el equipo sevillista tiene el reto de darle otra alegría a sus aficionados en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y asentarse en los puestos europeos de la clasificación, un objetivo que a comienzos de temporada parecía inalcanzable.

Almeyda tiene a su once de gala disponible tras el regreso de los internacionales en el parón por los partidos internacionales. Únicamente Nianzou, Joan Jordán y Alfon, aún recuperándose, son bajas para este encuentro en el que el Sevilla perseguirá el triunfo para colocarse con 16 puntos y demostrar que el exceso de euforia en el entorno tras la goleada al Barcelona no ha descentrado al equipo.

El Mallorca llega como último clasificado, y sin haber siquiera puntuado en sus partidos fuera de casa. Muriqi será la gran amenaza para los locales.

