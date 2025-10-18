El Sevilla-Mallorca de la novena jornada de Liga, en directo

El Sevilla FC tiene la oportunidad de sumar su tercer triunfo consecutivo tras las victorias que los de Matías Almeyda han logrado ante Rayo Vallecano (0-1) y Barcelona (4-1) en la visita del actual colista de la Liga, un RCD Mallorca entrenado por Jagoba Arrasate, técnico que precisamente fue contactado por el club hispalense recientemente y que declinó tomar las riendas del equipo.

En un horario más que discutible (14:00) por las altas temperaturas que aún se sufren en Sevilla a ciertas horas del día (la AEMET prevé 31 grados), el equipo sevillista tiene el reto de darle otra alegría a sus aficionados en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y asentarse en los puestos europeos de la clasificación, un objetivo que a comienzos de temporada parecía inalcanzable.

Almeyda tiene a su once de gala disponible tras el regreso de los internacionales en el parón por los partidos internacionales. Únicamente Nianzou, Joan Jordán y Alfon, aún recuperándose, son bajas para este encuentro en el que el Sevilla perseguirá el triunfo para colocarse con 16 puntos y demostrar que el exceso de euforia en el entorno tras la goleada al Barcelona no ha descentrado al equipo.

El Mallorca llega como último clasificado, y sin haber siquiera puntuado en sus partidos fuera de casa. Muriqi será la gran amenaza para los locales.