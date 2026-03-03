El Sevilla mantiene el mismo límite salarial que en verano, pero ya no es el más bajo de LaLiga

El Sevilla mantiene el mismo límite salarial que en el pasado mes de septiembre, cuando se cerró el mercado de verano. LaLiga ha hecho público este martes las cifras de los márgenes salariales de los clubes tras el cierre de la ventana de invierno y el club nervionense, que sigue atravesando graves problemas económicos, mantiene los 22,139 millones de euros de la última revisión.

Antonio Cordón, director deportivo, y el consejo de dirección hicieron malabares financieros para ajustarse a la norma en el mercado de invierno, en el que sólo vino como refuerzo Neal Maupay previo algunos reajustes. La buena noticia, entre comillas, es que el Sevilla ya no es el club con peores números en este aspecto de Primera División, ya que el Levante ha visto reducido su margen casi a la mitad y ha pasado de 35,537 millones de euros a 17,446 en esta revisión de marzo.

Tabla de los límites salariales tras la revisión de febrero. / LALIGA

Hay que recordar que el Sevilla, para poder inscribir a Maupay, tuvo que liberar el salario de Alfon, cedido al Villarreal, en estos meses que quedan de competición, aparte de también conseguir que LaLiga aceptase la baja de larga duración de Marcao, operado de una rotura en el escafoides, para así descontar la parte proporcional de su salario. Sólo así podía el Sevilla liberar el espacio suficiente para poder inscribir al delantero cedido por el Olympique de Marsella.

Ya en menor escala, el Sevilla hizo algún otro movimiento con las salidas de Álvaro Fernández, que se marchó al Deportivo, y de Ramón Martínez, al Valladolid, ambos en Segunda División, mientras sumaba el coste de la inscripción de Federico Gattoni, aunque el argentino, a su vuelta de su cesión en el River Plate, aceptó rebajarse su sueldo.

El Sevilla, pese a esta mejoría en la escala de posiciones en LaLiga, porque en realidad sus números no cambian, siguen lejos de la norma del 1:1 y su dirección deportiva sólo puede invertir el 20 por ciento de los beneficios por un traspaso y el 60 por ciento de lo que reduzca en coste de plantilla.