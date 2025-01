El Sevilla quiere hacerse fuerte ante el Aston Villa por Badé

De nuevo aparece el Aston Villa interesándose en un futbolista del Sevilla. Si en el caso de Acuña no cuajó la negociación por desavenencias con su máximo responsable deportivo, a la sazón Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, en esta ocasión parece que las aguas bajan más calmadas, entre unas y otras circunstancias. En el verano de 2023 estaba muy fresca la herida ente el actual comité de dirección, con José María del Nido Carrasco ya como hombre fuerte del mismo antes de ser presidente, y el ex director deportivo del Sevilla. Ahora no es que se hayan vuelto una y carne, pero el tiempo lo cura todo y, además, el Sevilla necesita dinero. Y Badé lo vale.

La visita de Monchi al palco del Ramón Sánchez-Pizjuán con motivo del Sevilla-Valencia ha dejado como secuela informativa la apertura de conversaciones del Aston Villa, del que es su presidente de operaciones de fútbol, con la cúpula sevillista por Badé. Unai Emery quiere un central para reforzar a su equipo ahora en enero y Monchi tiene plena confianza en el futbolista que fichó como una apuesta personal en enero de 2023 como cedido con opción de compra, que acabaría ejecutando justo antes de dejar la dirección deportiva del Sevilla.

Aún no hay oferta formal. Tal y como informó L’Equipe, se ha tratado sólo de una primera toma de contacto. Pero el interés es firme y no es casualidad que Monchi estuviera en Sevilla con su adjunto en las tareas de gestión en el club de Birmingham, el director deportivo valenciano Damià Videgany.

En esa primera toma de contacto, el Aston Villa ya sabe que Badé tiene un alto precio de salida. Según fuentes cercanas a la negociación, apenas iniciada, el Sevilla no quiere bajar de la cifra que ya pidió a la Roma cuando se interesó fuertemente en el central internacional galo el pasado verano, una cifra cercana a los 25 millones de euros. Con esa cantidad el consejo paliaría el enorme agujero que hay en la contabilidad del club tras el déficit de 81,7 millones de euros presentado en la última Junta de Accionistas.

Ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Aston Villa es la cuestión a dilucidar para que pueda haber luz verde a un traspaso que requeriría asimismo un esfuerzo: Badé es el defensa más fiable en la actual plantilla sevillista y no está el equipo para esquilmarlo...