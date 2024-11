Sevilla - Rayo Vallecano: horario y dónde ver la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports por TV

Se aproxima una nueva prueba para los hombres de García Pimienta. Una vez acabado el parón internacional, el Sevilla regresa a la competición para medirse al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports. Después de los últimos dos batacazos del equipo blanquirrojo, en casa ante la Real Sociedad y en Butarque frente al Leganés, la plantilla busca, por todos los medios, poner fin a la mala racha en un encuentro que podría ser determinante de cara a los próximos meses para que marque la dinámica del Sevilla. Si gana, se metería con 18 puntos mirando más hacia arriba e instaurado en la zona tranquila tras vencer a un rival directo. En cambio, si cae, se aproximaría a los equipo de la zona de descenso, que sólo a cinco.

El Sevilla llega al encuentro ante el Rayo Vallecano con varias novedades en su convocatoria, que se hará pública el próximo domingo. Primero, confirma los regresos de tres jugadores importantes. José Ángel Carmona, después de una sobrecarga muscular, Loïc Badé, tras unos problemas físicos, y Suso Fernández, que no pudo regresar en Leganés. Sin embargo, otros como Saúl o Idumbo, este en un principio, deben seguir esperando. También ha recibido algún que otro varapalo la plantilla de Nervión, como es el caso de Nianzou, que no estará disponible hasta febrero de 2025 con el primer equipo rojiblanco. García Pimienta tampoco podrá contar para su Sevilla con Lucién Agoumé. El capitán de la selección sub 21 francesa vio la cartulina roja en el último encuentro y no estará disponible hasta el encuentro ante Osasuna.

¿A qué hora es el partido y dónde se puede ver en televisión?

El encuentro entre Sevilla FC y Rayo Vallecano, partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2024-25, se disputará el próximo domingo 22 de noviembre a las 16:15 en el estadio de Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. El encuentro será retransmitido en todo el territorio español a través de la plataforma de streaming DAZN.

El encuentro será el segundo de la jornada del sábado, por lo que irá tras el partido que enfrentará a Osasuna y Villarreal a las 14:00. Así las cosas, la jornada la cerrarán Leganés-Madrid y Athletic-Real Sociedad. En el encuentro del Sevilla y el Rayo Vallecano, DAZN realizará su clásica habrá una previa del encuentro a través del espacio del partido asignado y su post con las distintas entrevistas y protagonistas del encuentro. Los medios de comunicación del club nervionense también harán su correspondiente cobertura.

Puntos de atención

Entre las claves del Sevilla para recibir al Rayo Vallecano se encuentran el centro de la defensa y el extremo izquierdo. Con la vuelta de Loïc Badé, todo hace indicar que el medallista olímpico volverá a la titularidad como lo hizo en el último encuentro que estuvo disponible, en Cornellà. En principio lo iba a hacer junto a Nianzou, que se encontraba en su misma situación. Pero la lesión del ex del Bayern genera una incertidumbre en el central zurdo. Todo apunta a que será Kike Salas, pero se mantiene abierta las opciones con Marcao, que viene del infantil penalti ante la Real Sociedad, o incluso Gudelj como zaguero. Arriba, sin Idumbo, sigue habiendo dudas respecto a quien ocupará el extremo izquierdo. Suso regresa tras algo más de un mes de lesión, y podría ser una variante desplazando a Lukébakio a la izquierda. Sino, podría repetir, otra vez, a Iheanacho como extremo, algo que no salió bien en Butarque. Jesús Navas, Juanlu Sánchez e incluso ‘Colo’ Barco son otras alternativas.