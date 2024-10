El Sevilla recupera a los internacionales, a excepción Nianzou y Montiel

Xavi García Pimienta ha contado hoy con casi toda su plantilla a su disposición. Nueve de los once internacionales del Sevilla se han ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva nervionense para preparar la visita al Lluís Companys. A la vuelta de Nyland, que se incorporó ayer, se le han unido: Juanlu, Carmona, Peque, Badé, Lukébakio, Agoumé, Iheanacho y Ejuke esta misma mañana. Los últimos en llegar a la capital andaluza fueron los dos internacionales por Nigieria, quienes han vivido una auténtica odisea para volver a Sevilla después de estar encerrado más de trece horas en condiciones infrahumanas en un aeropuerto de Libia.

Las dos ausencias del Sevilla

La únicas dos ausencias que ha tenido el Sevilla esta mañana respecto a sus internacionales han sido Tanguy Nianzou y Gonzalo Montiel. El lateral diestro argentino ha regresado esta mañana a Sevilla después de atravesar el Atlántico tras jugar con la albiceleste de Lionel Scaloni. El último encuentro de Montiel lo disputó ante Bolivia en la goleada por 6-0 en Buenos Aires la madrugada del pasado miércoles. Con el tiempo justo por los vuelos, ha sido el último en regresar, como se esperaba y, salvo gran sorpresa, se reincorporará mañana. La otra ausencia es la Nianzou, quien ha jugado este parón con Francia sub 21 junto a Lucién Agoumé. A diferencia del ex del Inter de Milán, el central no ha estado presente en la sesión de entrenamiento del Sevilla. De todos modos, Nianzou no podrá jugar ante el Barcelona este domingo al ver la doble cartulina amarilla en el derbi frente al Betis.

Badé se queda en un susto; Saúl, sólo en la enfermería

La otra ausencia, y único hombre de momento en la enfermería del Sevilla, es Saúl Ñíguez. Tras la recuperación definitiva de Djibril Sow con sus problemas de isquiotibiales, el ilicitano es la única baja definitiva larga duración que tiene el Sevilla. Se espera que el jugador cedido por el Atlético de Madrid regrese en tres o cuatro semanas.

Otro susto de la enfermería que se ha librado el Sevilla es el caso de Loïc Badé. El central parisino, pese a sufrir unas molestias musculares durante la concentración de Francia absoluta, esta mañana se ha ejercitado con absoluta normalidad junto al grupo de García Pimienta. Con la baja de Nianzou por sanción, el Sevilla no perderá a los dos integrantes de su pareja titular en el derbi.

Idumbo, absoluta dinámica de primer equipo

En vísperas de una nueva jornada para el Sevilla Atlético, que recibirá mañana al Villarreal ‘B’ en el estadio Jesús Navas. Pimienta ha liberado a muchos de los canteranos importantes para Galván, entre ellos, los dos porteros Matías y Alberto Flores. Los únicos que se han ejercitado han sido Castrín, que es baja por sanción, e Iker Muñoz, que apenas cuenta para el filial. Eso sí, la principal novedad es la presencia de Stanis Idumbo. El belga, tras debutar este año con el Sevilla Atlético en Marbella y anotar un tanto, parece que no jugará otra vez con el filial y se mantiene en dinámica del primer equipo pese a que haya 48 horas entre ambos encuentros.