El Sevilla se suma a las condolencias a Monchi por la muerte de su madre

El Sevilla FC, a través de su cuenta oficial de X, ha mostrado sus condolencias al que fuera su director deportivo, Monchi, por la muerte de su madre,que sucedido este miércoles en San Fernando. Lo ha hecho, no obstante, no de forma directa, sino como respuesta a un post publicado por el club San Fernando 1940, del que es presidente desde su creación el pasado verano.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de María Verdejo Guerrero, madre de nuestro presidente Ramón Rodríguez, Monchi. La familia que formamos todos los estamentos del #CDSanFernando1940 manifestamos nuestro más profundo pesar y enviamos toda la fuerza del mundo a @leonsfdo y a su familia en estos duros momentos", reza la breve nota junto a escudo de la entidad con un fondo negro, al que la cuenta del Sevilla responde expresando sus condolencias.

"Acompañamos en el sentimiento a nuestro querido Monchi en estos momentos tan duros. El Sevilla Fútbol club transmite su condolencia a familiares y allegados. Descanse en paz", suscribe la cuenta del club hispalense.