El Sevilla ya ve el futuro de otra manera: cuatro jornadas sin perder y seis puntos por encima del descenso

La conclusión del derbi ante el Betis y de la jornada vigésima sexta (a falta del Real Madrid-Getafe de este lunes) arroja un componente positivo en el Sevilla FC de Matías Almeyda. Si hace poco la inquietud volvía a estar presente con la amenaza del descenso a sólo dos puntos y la constatación de que los recursos de la plantilla son más que limitados, el balance que ahora mismo puede hacer el equipo sevillista tras el paso por La Cartuja, aun con la reafirmación de que el equipo es limitado en cuanto a calidad en algunos puestos, es que la situación ha cambiado, el aire parece que sopla ligeramente a favor y que el futuro se ve de manera distinta.

No cabe duda de que el grupo está unido y también de que hay amor propio, orgullo y fe hasta soltar la última gota de sudor. Se vio en Getafe y se vio en la segunda parte de un derbi en el que corría el riesgo de caer en un bloqueo mental y que sin embargo viró hacia una reacción desde la tranquilidad y de saber jugar con la ansiedad del contrario.

Y Matías Almeyda, muy tocado tras su expulsión ante el Alavés y su fortísima sanción, más dos pobres empates en casa ante Girona y Alavés, ha salido reforzado tras estas dos jornadas en las que le ha tocado al Sevilla jugar de visitante en Getafe y en La Cartuja.

Y los números han cambiado de forma radical. El Sevilla acumula ya cuatro jornadas sin perder (tres empates y un triunfo), no cae desde el 4-1 en Son Moix ante el Mallorca (hace este lunes justo un mes) y le ha ganado en estas cuatro jornadas cuatro puntos al descenso que marca precisamente el equipo balear, que desde entonces ha cambiado de entrenador (destituyó a Jagoba Arrasate) y ha perdido sus cuatro partidos. El que está más cerca del filo del precipicio ahora es el Elche de Eder Sarabia, equipo revelación en el primer tercio de Liga. Los ilicitanos están sólo 2 puntos por encima, mientras que Alavés y Rayo Vallecano tienen tres de margen. El Sevilla tiene otra excelente ocasión el próximo domingo con la visita de los de Íñigo Pérez al Sánchez-Pizjuán, pues de ganar significaría para el cuadro hispalense dejar a un rival directo a 5 puntos más el goal average particular.

El Sevilla, con 30 puntos, tiene al decimoctavo a 6 puntos ya, aparte de llevarle 9 al decimonoveno (Levante con 21) y 13 al colista Oviedo. El equipo de Almeyda es undécimo y sólo que el Getafe puntuara en el Bernabéu podría hacer que perdiera esa plaza.

Y no sólo eso, si el Sevilla tras perder en Mallorca era el equipo con más derrotas y con más goles encajados de toda la clasificación, esa situación también ha cambiado ya. Los tres equipos en descenso, más el Alavés, tienen ya más partidos perdidos que el Sevilla, que suma 12 derrotas, al igual que el Getafe. El más derrotado ahora es el Levante, con 15, seguido de Oviedo y Mallorca ambos con 14.

En cuanto a goles recibidos, está claro que, aunque sigue encajando, (en media hora el Betis perforó en dos ocasiones la portería de Vlachodimos), la situación ha mejorado. En el Coliseum el Sevilla, después de bastantes jornadas, logró dejar su portería a cero. Ahora, con 41 tantos encajados, los de Almeyda no tienen el dudoso honor de ser los más goleados, ya que Levante (44), Girona (42) y Mallorca (42) han recibido más goles.

La situación y el futuro se ven de distinta manera tras alegrías como la del final en La Cartuja gracias al gran zurdazo de Isaac Romero y también, cómo no, al precioso cabezazo en plancha de Alexis Sánchez y el no menos bonito centro de Oso. Aunque el equipo tendrá que seguir sufriendo y peleando, la situación actual le permite respirar y afrontar los partidos con más tranquilidad y sin estar atenazado por la ansiedad.