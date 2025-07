El Sevilla vuelve a los entrenamientos con una ausencia destacada en una semana atípica

Esta semana ha comenzado de forma distinta para el Sevilla Fútbol Club. Los jugadores del cuadro hispalense tuvieron dos días de descanso tras derrotar al Schalke 04 en el Veltins Arena, por lo que este martes ha sido el día de regreso a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El próximo sábado, los pupilos de Matías Almeyda disputarán su cuarto encuentro de la pretemporada frente al Olympique de Marsella, en el que será sin duda el duelo más complicado en lo que va de verano. Para el choque en tierras francesas, el técnico argentino no podrá contar con los lesionados Alfon González, Tanguy Nianzou ni Joan Jordán, siendo Isaac Romero duda si no supera las molestias que lo tienen al margen del grupo.

Con la confianza renovada después del buen hacer en Alemania, el ambiente en la Carretera de Utrera sigue siendo tan exigente como venía marcando Guido Bonini desde que aterrizase a principios de agosto. El preparador físico, uno de los nombres propios de la pretemporada en el cuadro hispalense, ha vuelto a dejar claro que el trabajo previo a la sesión es casi tan importante como el que tiene lugar durante la misma. En un equipo donde aún no se sabe qué va a pasar con gran parte de sus jugadores, parece claro que Almeyda quiere tener enchufados a la gran mayoría de cara a un curso movido, aunque el entrenamiento de este martes ha estado marcado por una ausencia.

Guido Bonini, preparador físico de Matías Almeyda, se dirige a los jugadores sevillistas. / Juan Carlos Muñoz

Badé, fuera otra vez

Loïc Badé, que ya se ausentó el pasado viernes, ha causado baja en la sesión de entrenamiento de este martes. El zaguero galo, que fue titular con el Sevilla Fútbol Club el pasado sábado en Gelsenkirchen, no ha estado junto al resto del grupo al estar realizando trabajo específico por regulación de cargas, según ha informado el cuadro hispalense en su página web. Tras una buena temporada en la que fue de los más destacados en Nervión, se espera que este verano pueda ser el de su salida, algo que no se dio el pasado mercado invernal ya que el jugador no quería dejar a su actual club en una situación tan comprometida con la que estaba viviendo.

El que sí ha entrenado y, de momento, no parece que vaya a salir es Juanlu Sánchez. El culebrón del verano en clave sevillista sigue sumando capítulos a un libro que parece interminable. Desde Italia ya hablan de una oferta a la alta por parte del Nápoles, que habría llegado a un acuerdo con el Sevilla por el prometedor canterano. Internacional con la Selección española sub 21 y campeón olímpico el pasado año, el traspaso del jugador de Montequinto se antoja clave para que la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón tenga algo de margen económico para comenzar a trabajar.