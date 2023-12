El sevillismo desplazado a Lens, incrédulo, espera noticias para poder ir al estadio

El sevillismo desplazado para apoyar a su equipo en el trascendental partido Lens-Sevilla no da crédito ante lo que está viviendo. En Lens, en Arrás, junto al Paso de Calais en Francia, o en Dinant, Brujas o Namur, al otro lado de la frontera, en Bélgica, se esperan acontecimientos para saber si podrán acceder al estadio Felix Bollaert. Todo está pendiente del recurso elevado por el Sevilla junto con la Association Nationale des Supporter’s de Francia contra el decreto del Ministerio del Interior y Ultramar galo prohibiendo el acceso de los aficionados sevillistas a los alrededores del estadio del Lens y hasta del hotel de concentración del equipo en Arrás entre las 10:00 de este martes y las 3:00 del miércoles, debido a los episodios de violencia del fútbol galo y como medida preventiva.

El club ha encontrado la colaboración de la asociación de aficionados al fútbol de Francia, donde no se explican que esto pueda suceder en el país de la libertad por antonomasia. Para elevar el recurso al Consejo de Estado, la más alta instancia de la Justicia administrativa en Francia, para que suspenda esa prohibición, el Sevilla y dicha asociación de aficionados han contratado un abogado especializado, aunque parece difícil que el Gobierno de Francia dé marcha atrás.

El pasado fin de semana la Association Nationale des Supporter’s ya ganó un recurso elevado al Consejo de Estado contra otro decreto de Interior prohibiendo desplazamientos de aficionados de ciertos equipos por considerar sus partidos de alto riesgo. De hecho, lograron tumbar la prohibición y hubo varios desplazamientos de seguidores que habían sido prohibidos, una decisión gubernamental revertida por la alta corte. Así, los aficionados del Lens viajaron a Montpellier, en su partido del viernes. Y lo mismo sucedió con los del Reims a Niza, los del Auxerre a Troyes y los del Burdeos a Angulema.

Alejandro Cadenas, reconocido accionista del Sevilla, es uno de los que tenía programado su viaje cuando este lunes sacó la Prefectura de Pas-de-Calais el decreto con la prohibición según el mandato del ministro Gérald Darmanin.

Está en Dinant, Bélgica, con otros 19 sevillistas, la mayoría matrimonios maduros que suelen acompañar al Sevilla en distintos viajes. "Esto es una vergüenza. El Gobierno de Francia les está ganando el pulso a la UEFA, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía. El mejor equipo andaluz no puede estar acompañado por sus aficionados en la Champions, el mejor torneo de clubes de Europa y del mundo. ¿Usted se imagina que se lo hicieran al Barça y que no actuara la Generalitat?", preguntaba Alejandro Cadenas, que tiene claro que si este martes no se ha levantado la prohibición, que entrará en vigor a las 10:00 bajo penas tan gravosas como hasta 30.000 euros de multa y seis meses de cárcel, todo su grupo se quedará en Bélgica. "Teníamos alquilado un coche para ir a Lens desde Dinant por la mañana. Pero vamos a esperar. Si no nos dan permiso a ir al estadio, ¿para qué vamos a ir? Veremos el partido en el hotel".

En similar circunstancia se encuentra Loli Geniz, que está en Lens, en pleno centro, con aficionados de la Peña Sevillista de La Algaba, la Peña Puerta Osario y la Peña Tito Poulsen. "Aquí nadie daba crédito al decreto, no se lo creían. La casera que nos arrienda la casa nos ha apoyado y ha hablado con el alcalde de Lens para intentar arreglarlo". El técnico del Lens y el grupo Red Tigers de hinchas del Lens también apoyan a los sevillistas. Que esto haya pasado en Francia no lo comprende nadie. Liberté, egalité, fraternité...