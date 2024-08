Sigue el Mallorca - Sevilla de la liga, en directo: el club sin tiempo para inscribir a Valentín Barco

Sevilla/El Sevilla FC espera lograr este martes, a partir de las 19:00, los primeros tres puntos de la temporada a costa de un Mallorca en el que su técnico Jagoba Arrasate, verdades del barquero por delante, tiene muy claro cómo hacerle daño a uno de los equipos por los que su futuro inmediato pudo pasar esta temporada tras abandonar el banquillo de Osasuna.

García Pimienta ya conoce de primera mano la exigencia del club al que dirige después de dos jornadas sin lograr la victoria, y sabe que no puede prolongar más la urgencia de sumar +3 de una tacada. Con respecto al último partido ante el Villarreal (1-2), el técnico barcelonés no pondrá contar con Lucas Ocampos, quien no ha viajado a las Islas Baleares por una molesta contusión en su rodilla derecha. Tampoco lo ha hecho Gonzalo Montiel por una leve sobrecarga.

Sí ha viajado Valentín Barco, último en desembarcar -nunca mejor dicho- en la capital andaluza. Sin embargo, el lateral argentino no ha sido inscrito por ahora, y al igual que Iheanacho anate Las Palmas, deberá esperar para sumar sus primeros minutos con la elástica rojiblanca, ataviado con el dorsal 19, que ha liberado su compatriota Marcos Acuña.

En Diario de Sevilla te contamos el minuto a minuto de este encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports entre RCD Mallorca y Sevilla FC.