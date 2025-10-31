Simeone: "El Sevilla es una transparencia absoluta de lo que transmitía Almeyda"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este viernes que el Sevilla, su rival este sábado en el Metropolitano, "es una transparencia absoluta de lo que transmitía" su compatriota y amigo Matías Almeyda "dentro del campo" como centrocampista, con su "trabajo, compromiso, presión y recuperación de pelota".

"Matías es un amigo, es una persona muy querida por mí y una relación grande que tuvimos cuando éramos compañeros sobre todo de selección y en la Lazio en nuestra etapa de jóvenes. Muy contento por su llegada al fútbol español, se lo mereció e hizo un trabajo enorme donde estuvo", explicó en rueda de prensa en la víspera de su duelo y antes del entrenamiento vespertino del Atlético.

"El equipo juega como era él. Es una transparencia absoluta de lo que transmitía dentro del campo de juego, con su trabajo, su compromiso, su presión, su recuperación de pelota… Es uno de los equipos seguramente de los de LaLiga que mejor presiona y tendremos que llevar el partido dónde creemos que le podemos hacer daño", añadió.

Dudas en el once atlético

La duda del once del Atlético está en el sustituto de Pablo Barrios, baja por lesión. Por ahí, surgen las opciones de Marcos Llorente, Johnny Cardoso o Conor Gallagher.

"Conor es uno de los jugadores que mejor presionan en la parte defensiva, tiene una gran llegada de segunda línea y está compitiendo en mis pensamientos en quién empieza en esa posición en la que Barrios no estará", declaró el técnico.

"Cardoso lleva casi 40 y pico días sin competir, se ha recuperado bastante bien, está evolucionando en los entrenamientos de cara a lo que necesitamos de él y este sábado es una alternativa a poder empezar", dijo Simeone sobre el medio centro estadounidense, que no disputa un encuentro tras la lesión sufrida el 15 de septiembre y de la que ya está restablecido. El pasado lunes ya viajó junto al grupo para el choque con el Betis, pero no jugó.

Marcos Llorente es quizá la opción más probable, con el adelantamiento de su posición al interior derecho. Ha jugado de forma ininterrumpida y al completo los últimos 31 encuentros oficiales de su equipo, aunque casi siempre como lateral o central derecho, más que centrocampista. "Es un gran profesional y esperemos que pueda seguir trabajando de la misma manera de acá para adelante", expuso el técnico sobre ese dato.

El partido de Champions tiene su peso

"Necesitamos tener a todos bien. Vamos a repetir el martes (en la Liga de Campeones frente al Union Saint-Gillloise), después tendremos nueve partidos seguidos en el mes de noviembre y final de diciembre y para eso necesitamos llegar con la mejor atención, pensando en el partido de este sábado contra un rival duro, difícil, con un trabajo increíble de su presión en todo el campo", expresó.

Julián Alvarez apunta al once. Ha sido cambiado en siete encuentros en este curso. "Siempre buscamos interpretar lo mejor para el equipo y, a partir de ahí, actuamos en consecuencia de lo que entendemos que sea siempre mejor para el equipo", repasó sobre esa circunstancia de sus sustituciones.

Y habló de la elasticidad del Atlético en sus sistemas de juego: "No elegimos una defensa de cuatro, de cinco o de seis. El partido mismo te puede llevar a distintos posicionamientos, según el rival. En el partido del Betis, en un momento éramos 4-3-3, 5-4-1, 4-4-2... Siempre y cuando la forma cómo ataca el rival se vaya comportando".