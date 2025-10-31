Convocatoria del Sevilla con Azpilicueta, Nianzou y Mendy; Cardoso, baja por lesión

Matías Almeyda se llevará a Madrid a 24 futbolistas para el encuentro de este sábado contra el Atlético (16:15). Entre éstos llama la atención la presencia de Azpilicueta, Nianzou y Mendy, los tres futbolistas que salen de lesión y que han participado en dos entrenamientos grupales antes del desplazamiento a la capital de España.

No está en cambio Cardoso, que no se ejercitó este viernes al sufrir "una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda", según el parte médico ofrecido por el club.

Tampoco está en la lista lógicamente Agoumé, que debe cumplir un partido de sanción al haber visto la quinta amarilla en el partido de San Sebastián. Sigue sin entrar asimismo Joan Jordán, al que Almeyda le preguntó si se veía apto para jugar en Toledo y le contestó que aún no, en un caso que empieza a resultar extraño. El catalán no aparece como baja en el parte médico del Sevilla.

La lista de 24 futbolistas la conforman Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Marcao, Azpilicueta, Kike Salas, Ramón Martínez, Castrín, Nianzou, Suazo, Oso; Mendy, Sow, Manu Bueno, Gudelj; Januzaj, Ejuke, Peque, Alfon, Rubén Vargas; Isaac y Akor Adams.

De la lista tendrá que realizar un descarte Almeyda antes del partido y son candidatos alguno de los canteranos incluidos, casos de Castrín, Ramón Martínez, Oso y Manu Bueno, además de Alberto Flores, que ejerce de tercer portero.