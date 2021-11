La sinergia de la exigencia

Mal que bien, la prensa sigue intentando ser ese cuarto poder que sumó Edmund Burke, a finales del siglo XVIII, a los tres poderes en que Montesquieu dividió el Estado de Derecho antes incluso de la Revolución Francesa. Si Alfonso Guerra dijo aquello de que Montesquieu ha muerto, hoy día podría caerse en la tentación de afirmar que la prensa también ha sucumbido a los cantos de sirena de los poderes fácticos para unirse a un pensamiento único que va orillando al que se sale del carril. Pero igual que es imposible un país libre sin libertad de prensa, también es impensable que el concepto de exigencia del que tanto alardea el Sevilla tuviera curso efectivo sin la atenta y constante mirada crítica de la prensa deportiva.

El club de Nervión cumplimentó ayer con uno de sus ritos anuales: la entrega de los Premios de Periodismo José Antonio Blázquez y los Premios de Fotoperiodismo Ruesga Bono, jefe de fotografía del Diario de Sevilla hasta su merecida jubilación. Fue una edición doble, ya que la del año 2020 quedó suspendida por las restricciones sanitarias a las que obligó la pandemia del Covid-19. Y ello provocó que se unieran dos generaciones de premiados, las del año pasado y las del presente, en el que la normalidad se abre paso nuevamente entre alarmismos y avisos de temibles pasitos para atrás...

En la entrega de la undécima y duodécima edición de los Premios Blázquez y la octava y novena edición de los premios Ruesga Bono se dieron cita periodistas de influencia nacional y de cobertura local. Y entre éstos destacó la Mención Especial a Carlos Navarro Antolín. "Muy merecida también la mención especial para el subdirector de Diario de Sevilla, por ese artículo conmovedor del buen morir de una gran sevillista. Qué bonita forma de transmitir sentimientos…", dijo José Castro, que abundó en esa difícil relación entre poder y prensa, con la tortuosa línea entre sinergia y vigilancia.

"¿Por qué no intentar tener una relación de respeto con los medios?", se preguntó el presidente del Sevilla, al que muchas veces, según dijo, le han inquirido si este acto, que ideó José María del Nido allá por 2010, no lleva implícita la incoherencia moral que el poder premie al que lo vigila. "¿Críticas? Las hay y las habrá, pero esas críticas, dentro del respeto, siempre nos van a ayudar a mejorar. Porque además, nosotros, el Sevilla, somos un gran ejemplo de ello. Aquí nos gusta hablar de exigencia", arguyó el dirigente sevillista.

"Que nadie dude que la exigencia nos la marcamos nosotros mismos, porque siempre queremos más… Pero tampoco hay que poner en duda que la exigencia también nos la marcan los medios de comunicación, con sus análisis y críticas, así como nuestra grada", continuó.

En ese sentido, el máximo dirigente del Sevilla incidió en la importancia de la prensa como altavoz de esa exigencia. "Nuestro crecimiento no se podría entender sin la cobertura de los medios de información ni sin el ADN ambicioso e inconformista de nuestra afición. A veces puede que esa exigencia sea desmesurada, pero incluso así, nunca es malo que te recuerden que las cosas se pueden hacer mejor, que podemos hacer más y que está en nuestras manos hacerlo. Todo en su justa medida, pero siempre pensando en que no tenemos techo", argumentó.

El presidente nervionense, no obstante, supo hacer distingos y al ser preguntado por la prensa sobre si el Sevilla fichará en enero no se mojó: "Somos ambiciosos, pero no vamos a cometer locuras". Ni una pista dio, pese a las necesidades de una plantilla con varios lesionados y con la amenaza cierta de la Copa de África sobre dos de sus pilares, Bono y En-Nesyri. Pero la promesa está ahí. "Me atrevo a decir, que seréis parte del Sevilla, aún más grande, que proyectamos para el futuro. Porque tanto vosotros como nosotros estamos de acuerdo en una cosa: para este Sevilla poderoso del siglo XXI nunca es suficiente", afirmó Castro. Y lo prometido es deuda...