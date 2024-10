Suso revela una oferta de la Juventus y la negativa de Víctor Orta

La desbandada de capitanes del Sevilla en el último año (Fernando, Rakitic, Sergio Ramos y Lucas Ocampos) ha generado un efecto dominó en la plantilla del Sevilla que ha convertido a jugadores contrastados de golpe en capitanes del club. Uno de estos casos es el de Suso Fernández. El próximo mes de enero se cumplirán cinco años desde que el gaditano abandonó la ciudad de Milán para firmar por el Sevilla de Julen Lopetegui. Aún siendo un jugador intermitente, en gran medida por culpa de las lesiones, desde entonces se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la plantilla hispalense. Este año, en medio de la regeneración deportiva que lidera Víctor Orta, más aún cuando atraviesa su último año de contrato con el Sevilla y su futuro está en el aire.

La oferta de al Juventus por Suso

Y es que Suso Fernández ha reconocido en una entrevista para el programa de Zona Mixta estuvo muy cerca de salir en la última semana del mercado de fichajes a un gran equipo europeo: la Juventus de Turín. El extremo gaditano aseguró que, además de ofertas de Arabia Saudí, le llegó una propuesta bianconera aunque Víctor Orta y José María del Nido Carrasco le negaron su salida a la Serie A: “Sí, estoy feliz. Como dije, tuvimos una oferta de Arabia, la última semana de mercado llegó una oferta de la Juve, tampoco lo he dicho nunca, hablamos con Víctor Orta y con el presidente y dijeron que no había posibilidad de que salga”, explicó Suso Fernández

Suso avanza con el balón controlado por la banda. / Europa Press

Aunque la propuesta no llegara a formalizarse, Suso Fernández dejó claro que también quería seguir en el Sevilla y que se siente con la capacidad de seguir siendo importante en el nuevo equipo de García Pimienta: “Yo creo que no era momento tampoco de salir porque creo, y en este momento también, que puedo seguir dándole a mis compañeros y al club. Una ayuda en estos momentos a lo mejor tan delicados que estamos. Entonces no es momento de irme a Arabia, el dinero tampoco es un problema para mí, gracias a Dios he hecho buena carrera, me vine aquí ganando menos dinero también, o sea que no es un punto fuerte o que a mí me motive eso, entonces no era el momento de salir. Yo aquí estoy cómodo y estoy a gusto. Que la situación no es bonita, yo creo que a nadie le gusta como estamos, después de lo que venimos, que era una situación muy buena. Es lo que hay, hay que amarrarse un poquito y para adelante”, explicó Suso.

La capitanía y responsabilidad de Suso

Sobre su nueva capitanía en el Sevilla, el cuarto actualmente detrás de Jesús Navas, Gudelj y Marcao -será el tercero en la segunda vuelta-, aseguró que tienen que dar ese paso para ser jugadores más fiables en la plantilla y poder ayudar al equipo: “Yo creo que también refiero a lo que habéis dicho antes de los nuevos. Yo creo que nosotros llevamos más tiempo, inculcarle un poco a ellos lo que es el Sevilla y digamos también la situación en la que estamos. Yo creo que hay una situación de ser un poco más maduro, un poco más fiable, por decirte un adjetivo, y de en cuanto a los partidos y a lo que es hoy el Sevilla y la Liga. Yo creo que venimos de dos años muy malos, con la victoria del Europa League yo creo que se maquilló un poquito, pero sí que es un año de transición, de otro tipo ya de jugadores, a lo mejor antes teníamos jugadores más selectivos, porque estábamos en otra situación y ahora creo que hay gente que tiene que aprender, que tiene que saber lo que estamos aquí y en la situación en que estamos”, contó el extremo gaditano.