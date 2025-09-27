Tebas quiere Liga en Miami y dejar Vallecas sin sevillistas...

El fútbol español riza el rizo de lo absurdo. Javier Tebas quiere llevarse un Villarreal-Barça a Miami y los sevillistas no pueden viajar a Madrid para ver a su equipo en Vallecas. Incongruencias de LaLiga que tenemos, el torneo en el que a un club con 90.000 socios le permiten jugar de local en un mini estadio con capacidad para 5.000 y en el que los jugadores salen sin ducharse del recinto.

El vetusto estadio de la calle Payaso Fofó es lugar habitual de peregrinación del sevillismo. Más de 13 años lleva el cuadro de Nervión sin caer en sus visitas al Rayo, que esta vez, por las obras que lleva a cabo el club, no tiene zona acotada para las aficiones visitantes.

No obstante, los impedimentos no frenan al sevillismo. Si LaLiga prohíbe al Rayo mandar entradas a los clubes visitantes para sus aficionados, los sevillistas se adelantan a la jugada. En redes sociales se difundían imágenes de seguidores nervionenses haciendo cola en las taquillas de Vallecas para conseguir entradas. Se espera que el equipo de Almeyda, por tanto, no esté solo. Cientos de aficionados adelantaron el viaje, por AVE o por carretera, para tratar de buscar una entrada.

El Rayo, haciendo un nuevo estadio, los aficionados del Levante ya ni se mojan ni les da el sol. El crédito de los fondos CVC le ha dado para una visera y un adecentamiento. En el Ramón Sánchez-Pizjuán los asientos de Fondo están rosa ya. Se cayó la manita de pintura roja con que se salió del paso (son los asientos blancos que sustituyeron tiempo ha a los míticos bancos de hierro del 82). En el Sevilla parte del dinero del crédito CVC (127 millones) se empleó en la ciudad deportiva y en las salas hospitality fundamentales para que la UEFA le concediera al Sánchez-Pizjuán la final de la Europa League.

Desde enero de 2012 no pierde el Sevilla en Vallecas (un 2-1 con Marcelino en el banquillo y gol de Escudé al final). Mejor que el sevillismo se quede con eso... Acumula cuatro victorias y cinco empates en sus ocho últimas visitas al conjunto franjirrojo.