El tiempo juega en contra para la cesión de Gattoni e incluso Nianzou

El inexorable paso del tiempo es el gran enemigo que el Sevilla Fútbol Club tiene ahora mismo en su propósito de que José Luis Mendilibar cuente esta temporada con la mejor plantilla posible y que despegue cuanto antes en una Liga que se está torciendo ya demasiado. La actividad en el despacho de Víctor Orta es frenética mientras se acercan las 00:00 horas del sábado 2 de septiembre, cuando ya no podrán ser inscritos más jugadores.

Una de las gestiones que acaba de salir a la luz, lo adelanta ElDesmarque, es la cesión del central argentino Federico Gattoni a algún club de LaLiga para que se vaya adaptando al fútbol español. El defensor, que fue una apuesta de Monchi y se comprometió con el club de Nervión en febrero pasado, no ha convencido a Mendilibar por ahora y el vasco quiere que se curta más a pesar de que a sus 24 años, Gattoni era uno de los pesos pesados en el vestuario de San Lorenzo de Almagro, su club de origen.

Su estreno oficial en el Sevilla no fue afortunado. Entró en el minuto 82 ante el Valencia, por Youssef En-Nesyri, a causa de la expulsión de Loïc Badé y el argentino estuvo nervioso y dubitativo, no sólo en la jugada en la banda que acabó en el gol del triunfo valencianista.

En la siguiente jornada, a la vuelta de la Supercopa de Europa, en la visita a Vitoria para jugar ante el Alavés, Mendilibar decidió cubrir la baja del sancionado Badé con Kike Salas, en una clara señal de que su confianza en Gattoni es bastante tibia. Por ello el Sevilla lo mueve en estos últimos días de mercado. La grave lesión de tobillo del central mallorquinista Raíllo, que estará de baja unos cuatro meses, y los problemas en el defe de la zaga que está mostrando el Almería hacen que ambos clubes estén abiertos a buscarle un hueco a Gattoni.

Mendilibar también aconsejó la cesión de Tanguy Nianzou, que sufrió una lesión miofascial leve-moderada a principios de este mes de agosto y que aún no ha podido debutar. El francés, de 21 años, llegó el pasado verano del Bayern Múnich a cambio de 16 millones de euros.

El tiempo se le echa encima al Sevilla, son numerosísimos los frentes abiertos (dar salida a los Januzaj, Idrissi, Óscar Rodríguez... para acelerar la llegada de Lenglet y Soumaré), pero en el club confían en cerrar al menos la cesión de uno de los dos y Gattoni es quien lo tiene más cerca.

Para la llegada en calidad de cedido de Lenglet, el gran obstáculo radica en la ficha de 8 millones de euros netos que el francés tiene en el Barcelona. El Sevilla no quiere ir más allá de asumir un tercio, aproximadamente, de ese coste y en eso negocia con el club azulgrana.

Como alternativa, el conocido periodista italiano Fabrizio Romano, un habitual en los mercados de fichajes, apunta al inglés Rob Holding, de 27 años, 1,89 metros de estatura y que jugó 23 partidos la temporada pasada en el Arsenal. El Mallorca también estaría interesado.

Understand Mallorca and Sevilla both asked for conditions of potential Rob Holding deal this week. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #AFC



