Valentín Barco: “Ansu Fati me dijo que el Sevilla era un club muy grande”

Valentín Barco, conocido como el Colorado, ya es nuevo jugador del Sevilla. El argentino aterrizó esta semana en la capital de Andalucía para convertirse en el octavo refuerzo del equipo de García Pimienta tras la salida de Marcos Acuña en el lateral izquierdo. El de Buenos Aires, que todavía no se ha podido poner a las órdenes de su nuevo entrenador, firmó ayer su contrato con el club de Nervión hasta junio de 2025. Llega en calidad de cedido sin opción a compra del Brighton. Y en la noche de ayer, ya estuvo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, su nueva casa, para ver el encuentro del Sevilla frente al Villarreal.

Aprovechando el día de descanso del club de Nervión, el de Buenos Aires ha hablado por primera vez ante los medios del club como nuevo jugador del Sevilla. El argentino aseguró que ha llegado en plenas condiciones tras hacer la pretemporada con el Brighton: “La pretemporada la hice completa, arrancando en Brighton, después fuimos a Tokio y terminamos en Brighton. Muy bien y físicamente me siento de 10. Es un orgullo estar en LaLiga, son las dos ligas más importantes y es un desafío”, explicó el argentino.

El tipo de lateral de García Pimienta

Asimismo, también comentó sobre cómo piensa adaptarse al estilo de juegvo tan particular de García Pimienta. Unos laterales, su posición, que tienen un gran protagonismo en el juego interior paladar las bandas a los extremos. Un tipo que explicó que le puede venir muy bien: “Por mi estilo de juego, la liga puede ser muy buena y creo que voy a poder explotar todas mis características. Fue todo muy de golpe, muy rápido, con lo que tiene jugar en Boca Juniros. Siempre traté de no pensar tanto en el afuera y enfocarme en lo que tenía que hacer dentro de la cancha” explicó. Tanto es así, que se interesó por la idea del técnico catalán: “Me gustó mucho su idea de juego, cómo juega con los laterales. Me pareció muy interesante, por eso tomé la decisión de venir acá”.

Sobre su importancia en la albiceleste de Lionel Scaloni también habló Barco. El Colorado expresó que es un “sueño” para él ir con Argentina y su llegada al Sevilla también le sirve para mantenerse en la terna del seleccionador sudamericano. También habló sobre su relevo, Marcos Acuña, del que relevarle le supone motivo de “orgullo”: “Es un gran jugador, con la selección ganó todo, acá en Sevilla también. Para mí poder reemplazarlo es un orgullo”, expresó.

Ansu Fati, Maradona y Bilardo

Sobre su llegada al Sevilla habló con un excanterano del club, y deseado por la dirección deportiva, Ansu Fati. Barco reconoció que habló con él antes de firmar por el club de Nervión: “Con Ansu hablé justo antes de venir. Le pregunté qué tal el club, la gente. Me dijo que era un club muy grande, que jugaba bien al fútbol, que siempre era el que proponía en el partido”, comentó.

Por último, Barco confesó que es un “orgullo” jugar en el mismo club donde lo hizo hace más de 30 años el Diego: “Acá jugó Maradona, dirigió también Bilardo. Son dos exponentes del fútbol argentino, muy grandes, los campeones del mundo también. Es muy lindo poder vestir esta camiseta que tuvieron ellos en este club. Como te dije antes, con muchas ganas. Es un cambio muy grande, un paso muy grande en la carrera de un jugador”, finalizó.