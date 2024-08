Valentín Barco ya ha pasado reconocimiento médico con el Sevilla

Valentín Barco ya ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en la ciudad de Sevilla. El internacional argentino aterrizó ayer en el aeropuerto de San Pablo para convertirse en el octavo refuerzo del Sevilla tras la salida de Acuña. El jugador llega en calidad de cedido sin opción a compra procedente del Brighton.

Pruebas médicas realizadas

Esta mañana el jugador ha pasado, como es habitual, por el Hospital del Sagrado Corazón para realizar los respectivos exámenes médicos antes de la firma. Se espera que el jugador, si sale todo como el club espera, firme a lo largo de esta tarde. A poder ser antes del partido frente al Villarreal, que se disputará esta noche en el Sánchez-Pizjuan. Un encuentro en el que estará presente, aunque en la grada, el propio Valentín Barco para ver a sus futuros compañero, si firma por el Sevilla.

Asimismo, se espera que el jugador se ponga a las órdenes de García Pimienta este mismo domingo con la vuelta al trabajo del Sevilla tras en el encuentro frente al Villarreal. La plantilla hispalense preparará el choque ante el Mallorca en Son Moix a partir de este fin de semana donde empezará a trabajar ya en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Scaloni, pendiente de Barco

No obstante, el jugador tendrá la primera semana en Sevilla para adaptarse al juego de García Pimienta, ya que tras el partido ante el Girona, se marchará a Argentina con la selección de Lionel Scaloni. El ex de Boca Juniors ha entrado como fijo en los planes del seleccionador nacional, con presencia en las listas de marzo y junio. Eso sí, no estuvo en la pasada Copa América. Ahora, con los problemas físicos que arrastraba Acuña y su marcha a River Plate, Scaloni ha dejado fuera de la lista al de Zapala.

En su lugar irá Barco para jugar en el lateral izquierdo junto a Nicolás Tagliafico, otro fijo de la albiceleste y titular en la pasada Copa América. Barco disputará en el parón los encuentros de clasificación al Mundial de 2026 ante Chile y Colombia los días 6 y 10 de septiembre respectivamente.

Siete días para el cierre del mercado

De esta forma, con la llegada de Barco, Víctor Orta apuntala una plantilla que queda prácticamente cerrada a la espera de salidas. Nombres propios como Joan Jordán o Montiel son los que se encuentran en la rampa de salida en estos últimos siete días de mercado.