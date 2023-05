Una vida extra para el Sevilla ante la Juventus y quiere mucho más

Desplazamiento cargado de ilusiones para el Sevilla Fútbol Club y todo su entorno para disputar unas semifinales europeas, otras más, en Turín. Los sevillistas se han ganado una especie de vida extra después de que el Viernes de Dolores, hace apenas un mes y medio, no tuvieran ni la más mínima esperanza de enderezar una temporada que se encaminaba hacia el abismo.

Aquel día, 31 de marzo de 2023, José Luis Mendilibar estaba en las vísperas de su debut como entrenador del Sevilla en el Ramón de Carranza después de haber sustituido al argentino Jorge Sampaoli como técnico tras la derrota contra el Getafe, un 2-0 que dejó unas heridas muy profundas en toda la entidad nervionense. Pero el fútbol no es ni jamás será, afortunadamente, una ciencia exacta y desde entonces todo varió, para bien en este caso.

El Sevilla fue capaz de imponerse al Cádiz en el debut de Mendilibar, lo que ya se veía como un respiro de alivio profundo y desde aquel día sólo ha conocido los triunfos salvo en los empates contra el Manchester United, en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, y frente al Celta, además de la derrota ante el Girona, dos últimos en el campeonato liguero.

Por eso, cuando el almanaque indica que se vive en el 11 de mayo de 2023, todo es diametralmente diferente. El Sevilla, tras un mes de abril sencillamente espectacular, ha respirado muy profundo y ahora mismo ve la vida con un optimismo que era impensable apenas mes y medio antes. Tanto que se atreve a pensar en que una eliminatoria contra toda la todopoderosa Juventus, el equipo de Italia, es algo que está relativamente equilibrada antes de que el balón eche a rodar.

Dos partidos El mejor resultado es un triunfo, pero el objetivo es que todo llegue abierto dentro de una semana en Nervión

Habría que matizar esta cuestión, pero bueno, es mucho mejor caminar por la vida con esa sensación de optimismo. Porque la Juventus, a pesar de todas las polémicas que la rodean, gasta dinero por castigo en la contratación de futbolistas del máximo nivel. Ahí está el caso, por ejemplo, de Vlahovic, el goleador serbio que le quitó a la Fiorentina y que está cotizado en cifras cercanas a los 100 millones de euros.

No es el único, además, que ha costado un buen pico de millones a la hora de llegar al cuadro blanco y negro. También Federico Chiesa, uno de los mejores futbolistas de Italia a pesar de sus lesiones; Leandro Paredes, Di María, dos de los campeones del mundo con Argentina junto a los sevillistas Acuña, Papu Gómez o Montiel; el francés Pogba, que en su retorno ni siquiera es uno de los titulares para Allegri; el colombiano Cuadrado y así un largo etcétera, además de algunos jóvenes que han salido de su cantera…

Fortaleza Las estrellas de la 'Vecchia Signora' le otorgan el papel de favorita, pero en las filas sevillistas todos piensan que pueden pelearlo

Pero tampoco hay que exagerar en exceso con esa cuestión de la valoración del rival. La Juventus tiene un equipazo, cierto, ¿pero esa constelación supera en valoración, prestigio y nivel a la que disponía el Manchester United de Ten Hag? Probablemente no, el United no tiene nada que envidiarles a los italianos y ya se sabe lo que sucedió en el Ramón Sánchez-Pizjuán cuando se disputó la vuelta de los cuartos de final de esta Liga Europa.

Eso quiere decir que la eliminatoria está más igualada de lo que pueda parecer por el frío valor de las plantillas de unos y otros. Y encima desde la Juventus, tanto Allegri como el resto de sus integrantes, le dan un valor tremendo a la capacidad que demuestra este Sevilla en su competición predilecta. Seis títulos en este siglo XXI no pueden ser jamás fruto de la casualidad y sí tienen mucho más que ver con un gen competitivo que se transmite de una plantilla a otra, porque ya han sido varios los elencos de futbolistas que han acabado alzando al aire esa preciosa copa que adorna, en seis unidades nada más y nada menos, la sala de trofeos del museo instalado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Sorpresa? Mendilibar, un tipo tranquilo en las vísperas, apostará por lo más lógico dentro de lo que tiene por las bajas, aunque no descarten la suplencia de En-Nesyri

Meter una copa más es el objetivo que tienen marcado entre ceja y ceja todos los profesionales sevillistas que se subían este miércoles al avión con destino a Turín. Para empezar, ese aparentemente tranquilo José Luis Mendilibar, una imagen en las antípodas de la crispación que transmitían los dos anteriores inquilinos del banquillo sevillista. El vasco iba charlando tranquilamente con Fernando Navarro y Juan Emilio de Dios, dos de los pesos pesados de la dirección deportiva encabezada por Monchi.

Mendilibar no sólo pregona la sencillez, también la practica en su vida cotidiana y eso no quiere decir para nada que sus conocimientos no sean tan vastos, o más, que los de otros entrenadores que sí se empeñan en complicar mucho más el fútbol con conceptos más difíciles de asimilar. Como el propio entrenador vasco se encarga de reflejar en todas sus comparecencias públicas, él trata de facilitarles el camino a los futbolistas para que éstos estén contentos en cada entrenamiento y se encarguen de sumar los triunfos necesarios.

Hasta ahora, eso es lo que han hecho los sevillistas desde la llegada de este hombre milagro a su banquillo, han ganado muchísimo e incluso se encuentran ahora con la oportunidad de disfrutar de esta vida extra para poder optar a un título, algo que era realmente impensable aquel Viernes de Dolores al que se hacía referencia con anterioridad.

La cuestión es prolongar esta línea de rendimiento, una vez que se ha garantizado por fin la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Para tratar de conseguirlo, no parece que vaya a haber muchas novedades a la hora de confeccionar la alineación inicial en el Juventus Stadium. Apuesten por las cosas más lógicas y seguro que el margen de error será pequeño para todos los especialistas y también para los propios aficionados.

Alineación En el previsible once de los sevillistas sólo hay una plaza libre y el candidato es Óliver Torres

Bono es el guardameta que viene jugando en la Liga Europa y ahí sí podría haber alguna pequeña duda, aunque no parece que haya ninguna razón para que no vuelva a ser así. Jesús Navas, Badé, Gudelj y Acuña son los candidatos para formar el cuarteto defensivo. En el medio, sin el inscrito Gueye y lesionado Joan Jordán, todo conduce a pensar en Fernando y Rakitic. Más arriba deben estar Ocampos y Lamela, o Bryan Gil si el argentino no está aún en las mejores condiciones físicas; mientras que el delantero será el inspirado En-Nesyri. Quedaría una plaza para completar once futbolistas y, sin Suso, todo parece indicar que será Óliver Torres el encargado de ocuparla.

Lo seguro, de cualquier manera, es que Mendilibar saldrá con once al Juventus Stadium y a partir de ahí ya dependerá del acierto de los suyos para que la eliminatoria ante el segundo clasificado en la Serie A italiana llegue abierta al Ramón Sánchez-Pizjuán. Sería completar la vida extra para poder pelear por el sueño de ir a Budapest de nuevo, porque allí perdió una Supercopa europea contra un Bayern temible entonces. Juventus, Bayern, United…, qué orgullosos se sienten los sevillistas con su equipo y, sobre todo, cuando incluso se atreve a pelear con esos adversarios e incluso ganarles también. A ver esta vez.