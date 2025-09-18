El inusual grupo de Alexis Sánchez y su predilección por un canterano
El chileno ha llegado al Sevilla Fútbol Club para convertirse en un referente en el vestuario
Desde su llegada, Alexis Sánchez ha dejado claro que quiere demostrar su valía en un Sevilla Fútbol Club ansioso de liderazgo. Los más jóvenes no tenían un referente desde la marcha de Jesús Navas, siendo el chileno y César Azpilicueta dos refuerzos de garantías en este aspecto. En la previa del entrenamiento de hoy, el ex de Udinese ha formado un rondo junto a Cardoso, Alfon, Januzaj y Oso, quien parece haberse convertido en el protegido del veterano futbolista.