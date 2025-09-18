Penúltimo entrenamiento de la semana para el Sevilla Fútbol Club antes de enfrentarse a un Deportivo Alavés que aún no conoce la derrota en su estadio. Los hispalenses, sin Joan Jordán disponible, tratarán de sacar tres puntos que se antojan de oro después de un arranque irregular en el que suman una victoria y dos empates. Queda por ver el once que dispondrá Matías Almeyda en el País Vasco, sujeto a cambios tras algunas actuaciones frente al Elche.