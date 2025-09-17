Horario y dónde ver el Deportivo Alavés - Sevilla FC: otra oportunidad

Este fin de semana se disputa la quinta jornada de LaLiga EA Sports y el Sevilla Fútbol Club tratará de conseguir tres puntos como visitante, algo que, por increíble que parezca, se antoja más fácil que hacerlo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los hispalenses únicamente han ganado un encuentro como locales en este 2025, precisamente el que sirvió para firmar la permanencia virtual el pasado curso, manteniendo una racha de más de un año sin encadenar dos victorias consecutivas en Primera División que parece no tener fin. Tras ganar en Girona y empatar frente al Elche, los pupilos de Matías Almeyda visitan al Deportivo Alavés en Mendizorroza con la intención de dar un golpe encima de la mesa después de un irregular inicio de campaña.

Las fotos del Sevilla - Elche / Antonio Pizarro

Horario del partido

El choque se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 18:30 en el Estadio de Mendizorroza, siendo el segundo encuentro del curso que los babazorros juegan en casa. Los resultados no son halagüeños para el Sevilla, pues el Alavés ya ha conseguido esta temporada ganar al Levante y empatar frente al Atlético de Madrid. En cuanto a los precedentes entre ambos equipos, los vascos se llevaron el gato al agua en los dos últimos enfrentamientos (2-1 y 4-3), cortando así una racha para los hispalenses de cinco partidos sin conocer la derrota en Vitoria. La última vez que el combinado sevillista se llevó los tres puntos del feudo norteño fue el 19 de enero de 2021 gracias a los goles de Youssef En-Nesyri y Suso, este último considerado uno de los mejores goles de aquella campaña.

Dónde ver el encuentro

Además de en Mendizorroza, el choque podrá seguirse a través de la página web de Diario de Sevilla y verse en DAZN, siendo sin duda uno de los encuentros más llamativos de la jornada. El Sevilla Fútbol Club, con cuatro puntos, necesita sumar si quiere poner tierra de por medio con la parte baja de la tabla, uno de los mayores miedos de su afición en estos últimos años. Los cambios en la dirección deportiva, el cuerpo técnico y el vestuario buscan alejar los fantasmas del descenso que durante dos temporadas han sobrevolado Nervión. Con la plantilla mostrando su unidad cada vez que pueden, véase el asado organizado por Matías Almeyda el pasado fin de semana, ganar al Alavés sería un golpe encima de la mesa ante las dudas y las críticas.

Las imágenes del Alavés-Sevilla / Efe

Con Joan Jordán como única baja por lesión, el cuadro nervionense afronta el segundo encuentro tras el cierre del mercado de fichajes buscando la exelencia en base a las incorporaciones que Antonio Cordón ha realizado en este ventana de traspasos. Ahora que Akor Adams y Chidera Ejuke se han recuperado, el técnico bonaerense podrá contar con 24 de sus 25 futbolistas para el duelo en Vitoria, que será clave antes de un 'Tourmalet' para el Sevilla.