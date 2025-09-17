TRÁFICO
17 de septiembre 2025 - 14:17

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se jugará este sábado más que tres puntos ante un Alavés que está siendo una de las revelaciones de este arranque liguero. Los hispalenses visitan Mendizorroza con la única baja de Joan Jordán, al que aún le quedan varias semanas para incorporarse junto al resto del grupo. Parece que Akor Adams y Chidera Ejuke estarán disponibles este sábado en Vitoria, por lo que el técnico sevillista tendrá distintas variantes para su ataque.

