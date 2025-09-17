Almeyda apuntala su equipo de cara al sábado con una única baja
El Sevilla Fútbol Club visita al Alavés con la intención de conseguir su segunda victoria de la temporada
Así ha sido el emotivo minuto de silencio en memoria de Manolo Cardo
El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se jugará este sábado más que tres puntos ante un Alavés que está siendo una de las revelaciones de este arranque liguero. Los hispalenses visitan Mendizorroza con la única baja de Joan Jordán, al que aún le quedan varias semanas para incorporarse junto al resto del grupo. Parece que Akor Adams y Chidera Ejuke estarán disponibles este sábado en Vitoria, por lo que el técnico sevillista tendrá distintas variantes para su ataque.