Este pasado martes se conocía la triste noticia de que Manolo Cardo fallecía a los 85 años. El de Coria del Río, cuna de grandes futbolistas, pasará a la historia como el primer Banquillo de Oro de la historia del Sevilla Fútbol Club, además de por haber sido uno de los primeros defensores de la cantera en Nervión. Este miércoles, la primera plantilla del cuadro blanquirrojo ha guardado un emotivo minuto de silencio en la Ciudad Deportiva en memoria del que fuera entrenador sevillista.