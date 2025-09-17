Así ha sido el emotivo minuto de silencio del Sevilla FC en memoria de Manolo Cardo
El que fuera entrenador del combinado hispalense será enterrado este jueves en Coria del Río, su localidad natal
Fallece Manolo Cardo, Banquillo de Oro del Sevilla FC y adalid de la cantera
Este pasado martes se conocía la triste noticia de que Manolo Cardo fallecía a los 85 años. El de Coria del Río, cuna de grandes futbolistas, pasará a la historia como el primer Banquillo de Oro de la historia del Sevilla Fútbol Club, además de por haber sido uno de los primeros defensores de la cantera en Nervión. Este miércoles, la primera plantilla del cuadro blanquirrojo ha guardado un emotivo minuto de silencio en la Ciudad Deportiva en memoria del que fuera entrenador sevillista.