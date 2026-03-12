Sergio Ramos regresa a Sevilla: su primera imagen durante el proceso de compra del Sevilla FC
El camero continúa inmerso en el proceso de compra del Sevilla FC
El Sevilla prepara el plan de ataque al Fútbol Club Barcelona
Sergio Ramos vuelve a la carga. El camero ha sido cazado en el Aeropuerto de San Pablo tras su paso por Italia, regresando a la capital hispalense en pleno proceso de compra del Sevilla Fútbol Club. Tras la aparición de Martín Ink en el Ramón Sánchez-Pizjuán durante el partido entre el conjunto nervionense y el Rayo Vallecano, no puede descartarse que el zaguero se reúna con el CEO de Five Eleven Capital para buscar nuevos inversores tal y como se ha dado a conocer recientemente.