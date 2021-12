La visita de Tsartas al Sevilla: "El fútbol está en la cabeza, no en los pies"

Vassilis Tsartas deleitó al sevillismo en años de vacas flacas. Merecía la pena ir al Ramón Sánchez-Pizjuán sólo por ver cómo se desenvolvía en el medio campo, siempre la cabeza alta, con una visión de fútbol distinta, vertical, buscando los flancos débiles del enemigo, y una zurda exquisita con la que marcó muchos goles de falta. Justo antes del parón volvió a Sevilla para hacerle una entrevista a Monchi, ya que ahora es comentarista en una televisión griega. Y aquí ha realizado varios actos y visitas.

Uno de estos fue una entrevista a los medios del club, que lo invitaron a contemplar el museo, con los diez trofeos que ha logrado el Sevilla en el siglo XXI. Tsartas, que vivió dos descensos entre 1996 y 2000, cuando fue traspasado por la grave crisis económica del club, no podía imaginar esto entonces. "He recordado con Monchi el pasado. Me ayudó mucho a adaptarme cuando yo llegué aquí. Hemos hablado también de los éxitos actuales del club, que han dado la vuelta al mundo", dijo.

El griego, que fue campeón de la Eurocopa con su país en Portugal 2004, mira atrás con cierta resignación. "Aquí me tocó, desgraciadamente, una época muy mala comparada con la que lleva el club desde hace veinte años. También sé lo difícil que era dejar mi sello y mi huella aquí, y es un orgullo que la gente todavía se acuerde de mí y lo que disfrutó con mi fútbol. El sevillismo siempre es exigente, los títulos que tiene no los han conseguido muchos en Europa. Tienen que estar orgullosos".

Y habló sobre todo de fútbol, lo que más le gusta. A Tsartas se le acusaba de cierta indolencia en el campo, de no presionar, de defender más bien poquito... Como Marcos Alonso, con el que logró el ascenso en 1999, defendió la difícil labor de atacar. "La creatividad es lo más difícil que hay en el fútbol. La defensa la puedes tener controlada, ahí metida, ordenada, puedes ganar tiempo y tal. Pero lo más difícil es crear, ¿cuántas veces pasa la pelota por ti? Hay más desgaste que defender. A la hora de crear, ¿cuántas veces pasa la pelota por un jugador, que tiene que decidir en décimas, no en segundos?", se preguntaba.

Tsartas reivindicó su trabajo, en contra de aquel sambenito de que era indolente... "Decían de mí: 'qué buenas faltas tira'. Pero yo me quedaba media hora dos veces en semana practicando las faltas, para encontrar el toque, la manera, la forma... para luego ser tan bueno metiéndolas. Y eso todo es desgaste. Cuando pasas la línea del centro del campo, muy pocos lo hacen bien, por eso el fútbol lo pueden jugar muy pocos".

Ahí se explayó Vassilis, hablando de su fútbol en el Sevilla, de cómo se entendía con los compañeros. "Yo tenía que saber las características de cada jugador. A Carlitos, que era rápido, tenía que meterle el balón al espacio y no a los pies para complicarle la vida. A Loren, igual, él tenía la movilidad y yo el pase. El pase es bueno gracias a la movilidad de tu compañero, no al revés. Sin movimiento no hay pase", añadía.

"Yo tenía un regalo de Dios, que era el talento", dijo expresivamente. Tsartas insistía en esa importancia de pensar antes de que te llegue la pelota, de tener el juego en la cabeza antes que en las piernas. "El fútbol no está en los pies, está en la cabeza. Si tú estás preparado antes de recibir para saber qué vas a hacer, ya ganas. No hay un jugador más rápido que la pelota. Yo tuve compañeros con los que me entendía muy bien, y eso es lo más importante de un equipo, coincidir con el resto de la plantilla", argumentaba.