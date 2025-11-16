Vlachodimos asegura que con Almeyda siempre habla "en griego"

Odysseas Vlachodimos ha realizado unas curiosas manifestaciones en la concentración de su selección, Grecia, con la que este sábado disputó de titular un encuentro ante Escocia, a la que ganó por 3-0 en El Pireo. El guadameta sevillista habló de su estancia en la capital hispalense, de su buen rendimiento en el club de Nervión y de sus compañeros, así como de su relación con Matías Almeyda, su entrenador, que tuvo un prolífico paso por su país como técnico del AEK de Atenas y con el que, según, desveló, acostumbra a hablar en griego.

"Siempre hablamos en griego. 'Buenos días' y eso. Dice que le gustaba mucho Grecia", ha asegurado el meta sevillista. "Para Almeyda, sin duda, la base fundamental, más allá del terreno de juego y prepararnos para los partidos y los entrenamientos, es contar siempre con un buen ambiente y un buen grupo en el equipo. Lo mismo ocurre aquí con Ivan (Jovanovic). Tenemos un buen ambiente en la selección. Creo que todos están contentos de venir aquí, porque se lo pasan bien", precisó Vlachodimos.

"Me encanta el estadio"

El jugador cedido por el Newcastle destaca que está muy a gusto en su actual destino. "Me encanta el estadio, el equipo, el club; es como volver a Europa. ¡Es fantástico! Me hace muy feliz saltar al campo con mis hijos. Es algo precioso", no duda en destacar el internacional heleno, que tuvo un momento mágico en el 4-1 al Barcelona en el Sánchez-Pizjuán, un partido que traspasó las fronteras. "¡Muy bien! Y, si ganas en casa, ¡mejor aún! Es como un sueño vencer siempre a estos equipos, como el de un niño pequeño. Contra ellos he firmado dos victorias y un empate. Espero que juguemos una vez más, sin duda en LaLiga y quizá también en la Copa del Rey. Espero que esta racha tan positiva se mantenga".