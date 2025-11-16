La Peña Sevillista de Londres celebra su décimo aniverario

La Peña Sevillista de Londres ha celebrado su décimo aniversario con una reunión de carácter festivo en un pub de la capital británica. La existencia de esta agrupación se debe a una reunión de amigos sevillistas que vivían lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán y a la misma se han unido adeptos una vez creada allí.

Uno de los fundadores de la Peña Sevillista de Londres, el jerezano Luis Ojeda, hablaba así de esta emotiva efeméride: "Es difícil de explicar lo que significa la Peña Sevillista de Londres para el que vive en Sevilla. Para nosotros se ha convertido en una familia que hace que al menos una vez a la semana, o dos en los años gloriosos, nos olvidemos de que estamos lejos de casa. Y poder aompañar al equipo por toda Europa desde el extranjero, siendo testigos de primera mano del prestigio y la admiración que el Sevilla levanta en toda Europa".

Según Luis Ojeda, "es un orgullo contestar a la típica pregunta de cualquier guiri de 'qué equipo eres' con un 'del Sevilla'. Y lo que más nos caracteriza a la peña es que el Sevilla nos ha convertido en una familia en el extranjero. Y está celebración de los diez años nos ha permitido reunirnos con socios de toda la vida a los que la vida ha separado de Londres. Y se ha celebrado como si el tiempo no hubiera pasado", añadió el fundador de dicha asociación.

Con motivo de dicha efeméride la peña ha editado una bufanda conmemorativa por los diez años de existencia que lucieron orgullosos sus integrantes al posar para eterminar el momento en el habitual pub de reunión, como se puede apreciar en la imagen que acompaña a esta información.