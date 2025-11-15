El espectacular bengaleo de Biris Norte para conmemorar su 50 aniversario
Los ultras del Sevilla FC aprovecharon el parón liguero para realizar un espectáculo luminoso en Fondo del Ramón Sánchez-Pizjuán
Tifo de Biris Norte antes del Sevilla FC - FC Barcelona: "Gol Norte antirracista"
Espectacular. Así ha sido el impresionante bengaleo y espectáculo de fuegos artificiales de Biris Norte en los alrededores del Ramón Sánchez-Pizjuán para conmemorar su 50 aniversario, un acto cargado de simbolismo y pasión que han teñido de rojo los aledaños del Sevilla FC. Decenas de aficionados acompañaron el momento con cánticos en los que Biris Norte reconocía la autoría del acto, creando un momento para el recuerdo en un aniversario tan especial para los ultras sevillistas como el año en el que cumplen medio siglo.