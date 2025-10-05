La visita del Fútbol Club Barcelona siempre es importante en Nervión. Si a esto añadimos el 50 aniversario de Biris Norte, los ultras vinculados al Sevilla Fútbol Club, podemos esperar un recibimiento como el que se ha vivido este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En la grada del estadio sevillista se ha desplegado un tifo con la imagen de Biri Biri, mítico futbolista del conjunto hispalense que inspiró el nombre del grupo, junto al lema: "Gol Norte antirracista".