Almeyda tratará de romper una racha en el Sevilla que dura... ¡3.653 días!

La estadística es uno de los mayores miedo en el mundo del fútbol. Los datos pululan, a favor y en contra, forjándose profecías que hacen pensar que puede ocurrir lo mejor y lo peor del deporte rey. Cuando estas concatenaciones de sucesos se acumulan los más supersticiosos piensan que todo puede cambiar, aunque hay momentos donde todo termina cayendo por su propio peso. Hasta la visita al Rayo Vallecano, Matías Almeyda estaba clavando los datos de José Luis Mendilibar con el Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, ganar en el feudo madrileño le permitió dejar atrás posibles fantasmas y comparaciones odiosas. Este fin de semana, ante el Fútbol Club Barcelona, el técnico bonaerense luchará para romper varias maldiciones que parecen insuperables.

Han pasado diez años y un día desde la última victoria liguera del combinado hispalense ante el blaugrana, conseguida también en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se han cumplido 3.653 días en los que el sevillismo ha visto caer y empatar a los suyos frente a un rival superior, no así en Copa del Rey donde los nervionenses han logrado superar a su rival de este fin de semana en dos ocasiones. Los datos lejos del coliseo sevillano son aún menos halagüeños, aunque jugar en casa siempre da ese punto extra gracias a una afición que, pese al mal momento de su equipo, es incapaz de dejarlo caer. Con goles de Michael Krohn-Dehli y Vicente Iborra, el Sevilla consiguió sumar tres puntos el 3 de octubre de 2015, en una temporada marcada por la tercera UEFA Europa League consecutiva de los pupilos de Unai Emery.

Foto: A. Pizarro

A esta estadística hay que sumar dos menos longevas, pero también preocupantes. El Sevilla Fútbol Club aún no ha ganado un partido como local este curso, cayendo ante Getafe y Villarreal y empatando frente al Elche. En este 2025, los hispalenses únicamente han salido airosos de un encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, vital para lograr la permanencia el pasado curso en Primera División. El gol de Álvaro García Pascual contra la Unión Deportiva Las Palmas supuso una inyección de alegría para una hinchada que, en aquellos momentos, temía que los suyos pudiesen consumar un descenso que parecía acercarse peligrosamente. Además, el conjunto nervionense no encadena dos victorias consecutivas en LaLiga desde las jornadas 31 y 32 del curso 2023/2024. Más de un año sin conseguir seis puntos seguidos es un dato preocupante en el seno de la entidad hispalense y, aunque el Barcelona no sea el rival más propicio, los pupilos de Matías Almeyda lucharán por dar la sorpresa en esta octava jornada.