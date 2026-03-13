Vlachodimos: “El Sevilla es una potencia en Europa con su historia y yo quería venir aquí”

Odysseas Vlachodimos (26-04-1994, Stuttgart) llegó esta temporada al Sevilla en calidad de cedido procedente del Newcastle. El portero tardó poco en asentarse como titular en la portería del conjunto nervionense y, en apenas unos partidos, se ha ganado al sevillismo gracias a sus actuaciones bajo palos, en las que ha salvado varios puntos para el equipo de Almeyda. Su futuro como rojiblanco sigue siendo una incógnita, pero antes de medirse al Barcelona este domingo atendió a Diario de Sevilla.

Pregunta.En primer lugar, ¿cómo se siente? Este domingo tienen un partido importante contra el Barcelona.

Respuesta.Sí, me siento bien. Creo que hemos empezado muy bien la semana con los entrenamientos y tenemos muchas ganas de jugar ese partido.

P.Desde el principio, cuando llegó aquí, empezó en el banquillo y luego el entrenador Almeyda le dio la oportunidad. ¿En qué momento cree que se ganó un puesto en el once inicial?

R.El plan siempre fue venir aquí, tener minutos, jugar y ser importante para el equipo, volver a sentirme importante. Ése era el plan cuando fiché por el Sevilla. Luego tuve la oportunidad, me sentí preparado y bien en los entrenamientos, e intenté devolver la confianza en cada partido y entrenamiento.

“Tenemos un ambiente muy agradable entre el entrenador y el equipo; es como una familia“ — Odisseas Vlachodimos - Portero del Sevilla FC

P.Hablando de la persona que le dio esa oportunidad, hábleme de Almeyda. ¿Cómo es su relación con él?

R.Es un entrenador muy bueno, tanto con el equipo como con los jugadores. Lo bueno es que él jugó al fútbol antes, así que sabe lo que sentimos y lo que necesitamos. Creo que hay un muy buen equilibrio entre el equipo y el entrenador. Las sesiones de entrenamiento siempre son una buena fuente de información para él y para nosotros, con los vídeos y todo los demás. Creo que nos prepara muy bien para los partidos. Tenemos un ambiente muy agradable entre el entrenador y el equipo, tanto dentro como fuera del campo y eso es muy importante. Sientes que este equipo es como una familia.

P.¿Cómo se sintió cuando le ofrecieron la oportunidad de venir al Sevilla? ¿Y qué opinión tiene sobre Antonio Cordón y el trabajo que está realizando en el club?

R.Creo que lo está haciendo muy bien. Todo el mundo conoce al Sevilla. Cuando recibí la oferta del club, mantuve una conversación con Antonio, con José Castro y con el presidente. También hablé con el entrenador de porteros, Arturo, y con el entrenador Almeyda, así que desde el principio me sentí muy bien. En cuanto al club, para mí fue fácil elegir. Creo que todo el mundo sabe que el Sevilla es una potencia en Europa, con todos sus títulos y su historia, y yo quería venir aquí.

P.¿Cómo es su relación con el otro portero, Nyland? Al verle en los entrenamientos, parece que mantienen una relación muy cercana.

R.No importa quién juegue, porque lo importante es siempre lo mejor para el equipo. Especialmente como porteros, entrenamos en un grupo más pequeño y estamos juntos todos los días. Tenemos muy buena relación, también con los chicos más jóvenes que están con nosotros y nos hace mejorar en cada entrenamiento. Creo que tenemos un buen equilibrio en ese sentido. Nos esforzamos cada día más y es divertido entrenar juntos.

P.Ha hablado de los porteros más jóvenes. ¿Qué opinión tiene de los canteranos que entrenan con vosotros, como Alberto Flores y Rafa?

R.Juegan muy bien y tienen la oportunidad de competir en la tercera categoría. Es bueno para ellos tener minutos los fines de semana y entrenar con nosotros, con el primer equipo. Creo que tanto Alberto como Rafa lo hacen muy bien en los entrenamientos y se nota su calidad.

P.¿Cómo se siente en Sevilla y qué opinión tiene sobre el cariño que recibe de la afición?

R.Sevilla es una ciudad muy futbolera. Da igual a dónde vayas, los aficionados al fútbol te reconocen. Siempre es agradable que la gente, especialmente los niños, quieran hacerse una foto contigo, y siempre intento hacerlo. Siento mucho cariño por parte del club y también de los aficionados, y es una sensación muy agradable. Para mí, el espíritu es devolverles algo los fines de semana. Por eso intento dar lo mejor de mí, mantener la portería a cero y parar todos los tiros que pueda. Lo hago por los aficionados, por el club y por las personas que me trajeron aquí. Siempre intento dar lo mejor de mí y al final, también es por mí y ese es mi objetivo.

P.Hay un partido que destaca como una de las actuaciones más notables del año, el encuentro ante el Girona. Le concedieron el premio a la mejor parada del mes. ¿Cómo actúa un portero en una situación tan rápida y cómo se sintió cuando supo que había ganado ese premio?

R.Creo que, como porteros, en los entrenamientos intentamos simular al máximo lo que puede ocurrir en el partido. Luego, en el encuentro, a veces pasan cosas diferentes que no se pueden entrenar cómo va a ser. Pero con la repetición, la experiencia y la concentración, muchas veces actúas por instinto. En esa parada fue un instinto reducir el espacio, hacerte grande, colocar bien la mano y tener la técnica adecuada. Eso lo entrenas aquí, en el entrenamiento, cada día, luego quieres hacerlo; y cuando ocurre en el partido, te alegras mucho. Al final es repetición y también instinto. En cuanto al premio, estoy muy contento de haberlo recibido. Es algo bonito que los aficionados lo reconozcan, así que gracias a los aficionados, que votaron por mí. Pero ahora hay que seguir adelante.

“La afición nunca deja de cantar, es como si hubiera 12 jugadores en el campo“ — Odisseas Vlachodimos - Portero del Sevilla FC

P.En ese mismo partido no solo realizó esa parada, sino que también detuvo un penalti en el último minuto. ¿Cómo vivió ese momento?

R.Los últimos minutos de ese partido fueron como una montaña rusa. Marcamos tarde el 1-1 y todo el mundo estaba muy feliz; fue un gol fantástico de Kike. Luego, en la última jugada, hubo un penalti. Ya lo dije antes del partido, que quería parar uno, y ya llevaba un par esta temporada. Tenía la sensación de que era el día. Me alegré mucho de salvarlo y de que consiguiéramos un empate en ese partido.

P.Ha sido una temporada difícil para mantener la portería a cero. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Le da muchas vueltas a ese tema?

R.No, en realidad no pienso demasiado en ello. LaLiga es un torneo en el que siempre se marcan muchos goles. Creo que en la última jornada casi todos los partidos terminaron con goles de ambos equipos. Es algo que pasa en LaLiga.. Por supuesto, el objetivo de los defensas y de los porteros es siempre mantener la portería a cero, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre es bueno mantener la portería a cero y ganar, pero el objetivo central es que el equipo gane y consiga puntos. Nos centramos en eso. Si se dan las dos cosas, por supuesto, estás aún más contento.

P.A lo largo de su larga carrera ha jugado en muchos estadios. ¿Cree que la afición del Sevilla es una de las mejores que ha visto?

R.Son muy buenos. Antes del partido, durante... nunca dejan de cantar e intentan animarnos. Creo que es difícil para cualquier rival venir a jugar a nuestro estadio, también por la afición. Es como si hubiera 12 hombres en el campo. El ambiente es fantástico, muy positivo y muy loco.

P.Hablando de los sevillistas, su familia también parece haberse hecho muy sevillista como se pudo observar en un vídeo. ¿Su familia está enamorada del club?

R.Sí. Mi hijo pequeño también juega aquí dos veces por semana y una vez a la semana tiene partidos. A veces estoy en el club por la mañana y también por la tarde. Les encanta venir al estadio y salir al campo con nosotros. Hubo un par de partidos en los me acompañaron al terreno de juego y siempre es muy bonito. Se saben las canciones, lo saben todo y también conocen a todos los jugadores.

“Nos encanta estar aquí, el club y la ciudad... la cuestión es que soy un jugador del Newcastle“ — Odisseas Vlachodimos - Portero del Sevilla FC

P.En su presentación en verano dijo que su objetivo era ganar un título con el Sevilla. ¿Se ve aquí en el futuro?

R.Por supuesto, lo mejor para un futbolista es ganar trofeos. Ése es siempre el objetivo. La otra pregunta realmente no puedo responderla. Como he dicho muchas veces, me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien aquí. Nos encanta estar aquí. Nos encanta el club. Nos encanta la ciudad. La cuestión es que soy un jugador del Newcastle, así que realmente no sé qué va a pasar en verano.

P.Por último, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con Vasillis Tsartas?

R.No hemos hablado. He enviado recuerdos a algunas personas del club para que le comentaran algo, pero personalmente no he hablado con él. Quizá ahora cuando vaya a la selección y nos veamos tengamos la oportunidad, pero por ahora no hemos hablado.