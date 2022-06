Hasta 25 grados en las noches por la ola de calor: trucos para sobrellevarlo

Hace unas semanas, en pleno mes de mayo, las temperaturas subieron inesperadamente hasta los 38 grados y muchos auguraron un verano fuera de lo común en lo que al intenso calor se refiere. No se sufrió demasiado para conciliar el sueño, ya que por las noches las mínimas no llegaron a ser escandalosas, pero el jueves 9 de junio sí ha supuesto el inicio de la primera ola de calor en el calendario: Hasta 42 grados se pueden alcanzar este fin de semana en algunos puntos del valle del Guadalquivir, con mínimas de 25 grados en las noches, por encima del umbral del sueño, que está situado entre los 21-22 grados, y que ya ha puesto a prueba a más de uno esta misma madrugada. ¿Cómo conseguir dormir en estas circunstancias? Aquí os ofrecemos algunos trucos y sugerencias del profesor británico Kevin Morgan para sobrellevar el calor y conciliar el sueño más fácilmente cuando suben las temperaturas.

Mantener tus rutinas y evitar las siestas

El calor puede influir en modificar algunas de nuestras dinámicas pero nunca nuestra rutina, ya que eso podría influir negativamente en el sueño. A pesar de que estemos más cansados, es necesario evitar caer en la tentación de dormir siesta, ya que ello nos impediría tener sueño a nuestra hora habitual, algo que ayuda a conciliar el sueño y descansar más y mejor.

Preparar el dormitorio a conciencia

Haga el calor que haga en el exterior de tu casa o en el ambiente, la temperatura de tu cuerpo bajará por la noche, así que lo importante es proteger el dormitorio del sol, aireándolo al amanecer y antes de dormirte en caso de que corra una ligera brisa, pero cerrándolo de cualquier atisbo de calor durante el día. La orientación de la estancia es también importante en este aspecto, al igual que la ropa y las sábanas que se usen para dormir. Siempre algo cómodo, limpio y de algodón, si puede ser.

Usar pequeños ventiladores

Hay quienes tienen la costumbre de usar el aire acondicionado por la noche para dormir, algo que muchos especialistas desaconsejan, ya que puede afectar directamente a tu salud (catarro, tos, faringitis, dolor de cabeza). Sin embargo, usar un pequeño ventilador de mesa puede ser útil porque ayuda al cuerpo a regular su temperatura interna.

Beber líquido a menudo...pero no cualquier líquido

Para que el cuerpo llegue en el mejor de los estados a la hora de dormir durante los días de mucho calor es indispensable beber abundante líquido...pero no cualquier líquido. No vale con pasarte horas en una piscina o un bar bebiendo refrescos o alcohol. Lo importante es beber agua frecuentemente y no hacerlo en grandes cantidades momentos antes de dormir puesto que la necesidad de ir al baño podría cortarte el sueño de madrugada.

Es importante beber mucha agua durante el día y evitar los refrescos y el alcohol

Los refrescos estimulan el sistema nervioso y el alcohol adormece pero no ayuda a tener un sueño reparador, sino de mala calidad y al día siguiente estaremos más cansados.

No desesperar ante el calor

Por último, dentro de los consejos para sobrellevar el calor, es importante tener paciencia, relajarse y respirar profundo si compruebas que no eres capaz de conciliar el sueño a las primeras de cambio como te suele ocurrir habitualmente. Se desaconseja usar el móvil o jugar a la consola para matar el tiempo hasta que te entra sueño, ya que tendrá el efecto contrario.