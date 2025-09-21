27 de personas evacuadas en el funicular de Montserrat por un desprendimiento en la vía

Un desprendimiento de tierra sobre la vía ha inutilizado parcialmente en la tarde de este domingo el funicular de Sant Joan, en la montaña de Montserrat (Barcelona), por lo que los Bomberos de la Generalitat están evacuando a las 27 personas que se encuentran en la estación superior del cremallera.

Los bomberos han informado a EFE de que al parecer el desprendimiento se ha debido a la fuerte lluvia que cae sobre la zona y que, aunque las 27 personas podrían descender por el camino por su propio pie, como sigue lloviendo han desplazado cinco unidades para bajarlas.

En el operativo participan también efectivos de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona la instalación, y Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril.

Las lluvias que afectan Cataluña han dejado por ahora 106,6 litros por metro cuadrado en Montserrat, y en Marganell, un municipio situado en la falda de la montaña, se han tenido que cortar las carreteras locales BP-1103 y BP-1121 por desprendimientos, según fuentes del Servei Català del Trànsit.