Más de 50 españoles atrapados en Arabia Saudí tras más de 48 horas de retraso de un vuelo con destino a Madrid

Más de 52 ciudadanos españoles se encuentran atrapados en el aeropuerto de Jeddah, en Arabia Saudí, tras más de 48 horas de retraso en su vuelo con destino a Madrid. El trayecto, operado por la aerolínea Saudia Airlines, tiene origen en Bangkok y realiza escala en Jeddah, tal y como ha manifestado un usuario en redes sociales.

Uno de los afectados ha denunciado que la aerolínea no da ninguna solución. Según explica, algunos pasajeros han intentado tomar un vuelo alternativo hacia Europa, pero no han podido hacerlo ya que se encuentran confinados en una terminal del aeropuerto y no pueden salir para acceder a otra.

Los pasajeros solicitan ayuda urgente ante la prolongada espera y la falta de opciones ofrecidas por la aerolínea.