Afectados por Covid persistente: "Queremos estar amparados por una sanidad a la altura"

No han podido pasar página. Tampoco están enfermos como cuando se contagiaron en aquellos primeros compases de la pandemia hace ahora tres años. Sin embargo, cada día que pasa es una prueba de resistencia y resiliencia para ellas y para ellos. Son el colectivo de afectados por Covid persistente. Aquellos para los que , cuando se cumplen tres años después aquel 14 de marzo de 2020 en el que se decretó el Estado de Alarma continúa la pesadilla.

Los afectados han aprovechado este tercer aniversario para lanzar un manifiesto. Bajo el lema No nos dejen solos, el colectivo insiste en "ser atendidos dignamente, tratados, investigados y a estar amparados por una sanidad a la altura y por nuestras instituciones públicas".

Describen duramente la realidad a la que hacen frente todos los días: "una maraña de síntomas y enfermedades que nos afectan de forma diferente, un viacrucis de visitas a médicos y un sin fin de pruebas diagnósticas, un ir y venir de gestiones con la administración, una merma de nuestra vida anterior y, a veces, una NO VIDA". Y reclaman "apoyo", "investigación" e "unión". Que no se nos utilice a nivel político, queremos que realmente se nos apoye. No se trata de no trabajar, queremos volver a hacerlo y mejorar lo suficiente para llevar a cabo nuestra función de manera eficaz y satisfactoria", recoge el manifiesto, donde también exigen la creación de un registro nacional de pacientes con Covid persistente. "No puede ser que no existan datos oficiales de cuántas personas hay afectadas por esta enfermedad".

Consideran clave "que las administraciones se comprometan en todos los niveles, nacional, autonómico y local". Para ello, reclaman una asistencia homogénea, independiente del lugar de residencia o elrégimen de cobertura sanitaria. Los pacientes del SNS (Sistema Nacional de Salud) están mal atendidos, pero aquellos que depende de las mutuas están, muchas veces en el completo abandono; la creación de centros y unidades multidisciplinares reales y no sólo sobre el papel, la centralización de diagnósticos, la unificación de pruebas médicas, el uso de la telemedicina, para evitar el colapso de los centros de asistencia: Ser Más Eficientes; la agrupación de las pruebas, es decir, que en la medida de lo posible, las pruebas diagnósticas se lleven a cabo en el mismo centro, los mismos días y lo más cerca del domicilio del enfermo; ya que muchos pacientes de Covid persistente tienen su salud tan mermada que los traslados y las esperas les producen un agravamiento de su situación; y se facilite la gestión administrativa y para ello crear guías de ayuda: del INSS, servicios de salud, atención a dependencia. Muchos enfermos sufren a raíz de la Covid problemas cognitivos, y necesitan explicaciones sencillas y didácticas; y el apoyo de las empresas en la vuelta a los puestos de trabajo.

"Los enfermos nos hemos unido para que las administraciones también lo hagan, sin buscar confrontación, sin división, enfocados en nuestra enfermedad", concluye el escrito difundido hoy por las plataformas de afectados en todo el país.

15 de marzo: día del Covid persistente

La comunidad internacional parece haberse puesto de acuerdo para establecer un día del calendario y dar visibilidad a esta enfermedad. Será el 15 de marzo, este miércoles, y como explican los promotores de esta iniciativa, "la necesidad de una mayor conciencia y defensa nunca ha sido mayor".

Con todo, se calcula que el Covid persistente ha afectado a 17 millones de europeos en los dos primeros años de pandemia y el número sigue aumentando, según los datos que trasladó hoy la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, a los ministros de los Veintisiete.

"Una de cada ocho personas experimenta síntomas que duran más de lo esperado. Las personas se quedan con una variedad de síntomas físicos y psicológicos, como fatiga, dificultad para respirar o depresión", dijo Kyriakides durante un consejo de ministros europeos de Sanidad celebrado este martes en Bruselas.

Según la Organización Mundial de la Salud, sufren covid persistente los enfermos que al menos dos meses después de la infección no se han recuperado por completo y suponen entre el 10 y el 20 % de los pacientes afectados por el coronavirus.

La Comisión Europea está creando una red de expertos nacionales para "abordar desafíos relacionados con la gestión de la covid de larga duración", añadió Kyriakides, quien señaló que se ha avanzado mucho en la comprensión de esa enfermedad pero subrayó que es necesario seguir profundizando.