Los usuarios de Twitter se unen al #DíaMundialdelAlzheimer

El Alzheimeres una realidad que, sólo en España, padecen 1,2 millones de personas. Una tortura para la familia que día a día tiene que enfrentarse al vacío que esta enfermedad produce.

Con los hashtags #Alzheimer o #DíaMundialdelAlzaheimer son muchos los usuarios de Twitter que han compartido su experiencia en esta red social.

Me llamó un día llena de angustia. Fui. Estaba de pie ante la vitrocerámica. Miraba con miedo los botones. No sé encenderla, dijo al borde de las lágrimas. ¿Por qué no sé si ayer sabía?Buscaba las gafas, la cartera. La memoria en fuga. La vida en fuga.#Alzheimer