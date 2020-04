Andanada de Trump a Sánchez: "España ha sido destrozada"

"Recibí una llamada del G-7. Sus economías están hechas jirones, destrozadas. Mire lo que le pasó a España. Es increíble. Simplemente ha sido destrozada. Muchos otros países están destrozados". En su rueda de prensa del domingo, ante los ojos de los ciudadanos estaonidenses, Donald Trump se valió de la gestión del Gobierno español ante la pandemia para quitarle presión a la que realiza su propio Ejecutivo. El jefe de la Casa Blanca se valió del error del Gobierno español, al tener que devolver a principios de este mes una partida de 58.000 test rápidos a China tras advertir que no cumplían con las especificaciones requeridas, como ejemplo de lo que no se debe hacer. "Eso no puede suceder en Estados Unidos", criticó el presidente estadounidense, porque "el material se prueba, se analiza y se investiga".

"No diría que a Italia le esté yendo muy bien en estos momentos, no diría que a España le esté yendo muy bien en estos momentos. Francia acaba de extender su orden de confinamiento", prosiguió el líder republicano.

No obstante, el foco principal de las andanadas de Trump sigue siendo China, y el presidente, en su comparencia en la Casa Blanca, reforzó su teoría de que el Covid-19 salió de un laboratorio de Wuhan. Fue más allá y amenazó con "consecuencias" para el gigante asiático si se demuestra que fue responsable de la pandemia.

El presidente apunta a un lado y otro, pero mientras, crecen las terroríficas cifras de su país, que alcanzó el domingo las 41.379 muertes por coronavirus. Según registros difundidos por la Universidad Johns Hopkins, 746.379 personas han contraído el Covid-19 en Estados Unidos, el país más afectado actualmente por la enfermedad.

El mayúsculo castigo del virus a la primera potencia mundial no impide que estados como Texas se preparen para poner en marcha las primeras medidas que les permitan avanzar hacia la reapertura de actividades, y dejar atrás el confinamiento ordenado por los gobernadores para evitar la propagación de la pandemia.

Mientras las estadísticas de contagios avanzan, algunos estados han empezado a mostrarse a favor de ir ablandando las medidas para garantizar el distanciamiento social, que incluyeron el cierre de establecimientos no esenciales y restricciones para desplazarse.

La vuelta a la normalidad ha sido motivo de controversia en EEUU, ya que mientras grupos conservadores han convocado manifestaciones en distintos puntos del país en contra de la cuarentena y alegando su derecho a la libertad, los gobernadores de los estados más golpeados se han mostrado cautos ante esa posibilidad.

Una encuesta difundida este domingo por NBC News y el diario The Wall Street Journal reveló que un 58% de 900 electores consultados entre el 13 y el 15 de abril pasados admitió que le preocupa que el país avance demasiado rápido hacia la flexibilización de las restricciones para frenar la pandemia frente un 32% al que le preocupa que se demore demasiado el confinamiento. Distintos gobernadores han anunciado alianzas que permitan diseñar planes conjuntos para reabrir sus economías, aunque no han anticipado un calendario.

Este domingo, el vicepresidente, Mike Pence, aseguró que "nadie" quiere más la reapertura del país que el presidente Donald Trump, quien el pasado jueves ya anunció un plan de reapertura económica y social poscoronavirus, cuya puesta en marcha dejó en manos de los gobernadores.

Mientras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que los indicadores apuntan a que ese estado ha sobrepasado el punto más alto de contagios. Por tercer día consecutivo, ha habido una merma en las hospitalizaciones, con 16.000 personas en centros sanitarios, comparado con los 18.000 que hubo en su momento más alto. Cuomo pidió reimaginar" la economía del país antes de reabrirla, en referencia al polémico plan del presidente Donald Trump, y pidieron al Gobierno federal fondos para cubrir los gastos extraordinarios de esta enorme crisis.