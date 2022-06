Anitta la lía con la bandera de España en el Rock in Rio Lisboa

El pasado domingo se celebró el Rock in Rio Lisboa, donde actuaban distintos cantantes famosos en todo el mundo. En una de las actuaciones se produjo un hecho que ha indignado y enfadado a muchos a muchos de asistentes y a muchos portugueses.

En una de sus actuaciones, la cantante brasileña Anitta, se acercó al público y cogió una bandera de España, la cual empezó a exhibir y ondear encima del escenario. Este gesto enfadó a muchos portugueses y no han tardado en mostrarlo a través de las redes sociales. En la red social de Twitter este hecho se convirtió en tendencia durante varias horas.

Gracias por todo @Anitta ❤️PERO Y MI BANDERAAA LA TIRASTE A OTRAS PERSONAS 😰🤣 Cadê elaa ??? pic.twitter.com/aXuf5C7eNb — AnitterSpain🇪🇸 (@anittermadrid) June 26, 2022

Alguno de los usuarios se metían con la cantante y le decían que tenía que estudiar más geografía, debido a la equivocación de bandera.

deveria ter estudado mais geografia pic.twitter.com/sZt97z4NKz — aurora (@auroracadeIa) June 26, 2022

Tras coger la bandera española, la cantante brasileña dijo que amaba mucho el país de Portugal, haciendo enfadar aún más a los usuarios.

Annita leva bandeira espanhola em vez da Portuguesa. "AMO MUITO ESSE PAIS" Claro que ama, não sabe é qual — Sr. PorTuga🇵🇹Boy, como vem nas faturas (@tugaboyzz) June 26, 2022

Pero este no fue el único percance que tuvo a lo largo del festival, ya que momentos antes de coger la bandera, Anitta le rompió involuntariamente las gafas de uno de los asistentes al Rock in Rio Lisboa.

A parte de todo esto, según han informado medios locales, el equipaje de la cantante y sus bailarines se había extraviado en el viaje a Lisboa, aunque pudo ser recuperado a tiempo para el momento del espectáculo.

Esta última jornada del Rock in Rio Lisboa no dejó a nadie indiferente. Además, se colgó el cartel de no hay billetes, donde las estrellas de la noche fueron la cantante brasileña Anitta y el rapero americano Post Malone.