Aprende a educar en positivo con estos 5 libros

La disciplina positiva es la filosofía que ayuda a los adultos a entender la conducta inadecuada de los niños, promoviendo actitudes positivas hacia ellos y enseñándoles a tener buena conducta, responsabilidad y destrezas interpersonales.

Tiene como objetivo dotar a padres y educadores de estrategias para que sean amables y firmes a la vez, con el fin de que cualquier niño, desde uno de tres años a un adolescente rebelde, pueda aprender a colaborar creativamente y a tener autodisciplina.

Descubre el secreto de educar en positivo con los siguientes libros que te recomendamos.

Disciplina sin lágrimas

Haciendo hincapié en el fascinante vínculo entre el desarrollo neurológico del niño y el modo en que los padres reaccionan ante la mala conducta de este. La disciplina sin lágrimas proporciona un efectivo y compasivo «mapa de carreteras» para afrontar las pataletas, las tensiones y las lágrimas sin montar un número.

Complementado con sencillas historias y divertidas ilustraciones que dan vida a las sugerencias de los autores. Su precio 8,50€.

*Precio: 8,50€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Cómo educar con firmeza y cariño

Guia clásica para ayudar a los niños a tener autodisciplina, ser responsables, colaborar y saber resolver sus problemas de una forma firme, cariñosa y con respeto mutuo.

Incluye historias reales sobre cómo aplicar la disciplina positiva. Proporciona a tu hijo o alumno las herramientas que necesita para llevar una vida equilibrada con este libro lleno de consejos prácticos. Su precio 27,07€.

*Precio: 27,07€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Disciplina positiva para preescolares

Educar a niños pequeños es una de las tareas más complicadas a las que un adulto se enfrenta. Habrá momentos de frustración, enfado e incluso desesperación. Y surgirán preguntas: ¿Por qué me miente deliberadamente mi hijo de cuatro años? ¿Por qué no me escucha mi hijo de tres años?

Sin duda, una forma de comenzar a adentrarse en la disciplina positiva. Su precio 24,70€.

*Precio: 24,70€ Ver en Amazon *El precio puede variar

El cerebro del niño

Tu hijo de dos años tiene una rabieta en una tienda. Tu hijo de cuatro se niega a vestirse. Tu hijo de quinto curso está de suplente en el banquillo, enfurruñado, en lugar de jugar en el campo. ¿Acaso los niños conspiran para que la vida de sus padres sea un desafío continuo? No, lo que pasa es que su cerebro en desarrollo lleva la voz cantante.

Aplicando estos descubrimientos al día a día, es posible convertir conflictos, discusiones o miedos en una oportunidad para integrar el cerebro del niño y ayudarlo a ser una persona responsable, afectuosa y feliz. Su precio 21,37€

*Precio: 21,37€ Ver en Amazon *El precio puede variar

La escuela más feliz

Corren nuevos tiempos también para la educación. Rosa Jové, psicóloga y autora de libros de tanto éxito como La crianza feliz, tiene claro cuál debe ser el objetivo: lograr escuelas más felices. No se trata de cambiar todo a lo loco, sino de valorar y conservar aquello que nos sirve, adaptar lo que está obsoleto y cambiar lo que no funciona.

Si conseguimos que la felicidad entre en clase, también lo harán las emociones y la ilusión de aprender y de enseñar. Su precio 17,95€.