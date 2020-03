Schwarzenegger llama a quedarse en casa acompañado de su burro y su pony

Arnold Schwarzenegger, el famoso Chuache, ha subido un vídeo a sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a quedarse en caso lo máximo posible para no expandir el coronavirus. Terminator hace un llamamiento a que señores de ya cierta edad como él, y también los más jóvenes, se queden en sus casas, ignoren a los "estúpidos" y sólo se hagan caso de los expertos. "Juntos venceremos", ha querido añadir. En el vídeo se ha podido ver a este clásico del culturismo y el cine de acción junto a dos peludos amigos: su pony y su miniburro que se llaman Whisky y Lulu. Haz como Schwarzenegger, sabe lo que hace, quédate en casa.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB