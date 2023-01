Australia deporta y multa con 2.100 euros a un español por intentar entrar en el país con jamón y queso en la maleta

Un español de 20 años ha sido el primer viajero al que Australia le ha revocado el visado por violar las nuevas normas de seguridad alimentaria del país, una de las más estrictas del mundo, al intentar ingresar con panceta, carne de cerdo y queso no declarados en su equipaje.

Los funcionarios de la aduana australiana detuvieron al hombre en la ciudad de Perth, en el suroeste del país, el pasado martes, cuando descubrieron que transportaba en su maleta 275 gramos de panceta, 665 gramos de carne de cerdo y unos 300 gramos de queso de cabra que no habían sido declarados, según explicó la víspera la cartera de Agricultura en un comunicado.

Así, el español se convirtió "en la primera persona a la que se le canceló la visa" por violar las leyes de bioseguridad de Australia, que también le impuso una multa de 3.330 dólares locales (algo más de 2100 euros).

A traveller arriving at Perth international airport from Malaysia earlier this week received a $3,300 infringement notice and had their visa cancelled by @AusBorderForce for not declaring pork products. 🧳🛃Read more here: https://t.co/Jz5vSw0ArI#Biosecurity #Travel pic.twitter.com/RIAVlWo9pY