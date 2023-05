Ayuwoki, una suerte de Verónica con la que morirás si no duermes

Ayuwoki es un creepypasta, un ser viral basado en Michael Jackson, y que cumple con todos los requisitos para ser una leyenda urbana gestada virtualmente. Su popularidad empezó en 2019 y según numerosas páginas y usuarios de redes sociales este ser espeluznante se aparece puntualmente después de ver la imagen si no te has dormido del todo.

A su aparición le acompañará un fantasmal grito Jacksoniano el "Hee, hee". Pese a que el Ayuwoki desde un primer momento se ve claramente que es un creepypasta en clave de humor (el nombre es una deformación del célebre "Annie are you ok?", de su canción Smooth Criminal), el repetirse de una forma repetida y masificada ha calado como una suerte de Verónica en el espejo y se convierte en una desconcertante criatura que genera pánico entre los más jóvenes.

El Ayuwoki, sin embargo ha mutado también en meme y son numerosos los usuarios que han hecho humor y mofas con este Michael de ultratumba que parece haber engullido al momo.

En este primero se mofa el internauta @Jigsawsanti de que Ayuwoki está "Bastante enojado".

Gente acabo de ver al ayuwoki y se veía bastante enojado pic.twitter.com/Y08YUgZ4vc — It's not RAEL (@Jigsawsanti) 22 de febrero de 2019

Este otro, @Babypuente01 explicaba su ataque al Ayuwoki con otro desternillante ser creación suya.

Yo ayer antes de dormir checando si no estaba el ayuwoki a lado mio pic.twitter.com/2SDlA0Imoy — Baby🦋 (@babypuente01) 6 de marzo de 2019

@Fermofou03 mostraba las bondades de un luchador de lucha libre caracterizado como Michael Jackson.

el ayuwoki cuando alguien dice "Hee hee" a las 3 de la mañana pic.twitter.com/R6oFtrqC52 — Morán⚡🇨🇵 (@fermofou03) 6 de marzo de 2019

Este directamente bromea con la idea de Michael Jackson, con su grito "Hee Hee" y Mercury con su "Eo". Alguien da más.

El ayuwoki y el eo juntos. pic.twitter.com/GDLp7ZAzKM — COC ∆INE. (@Cocaainero) 5 de marzo de 2019

Cuidado con el Ayuwoki, está por todos lados... en las redes... claro

¿Qué es un 'creepypasta'?

Los creepypastas son narraciones cortas de terror recogidas y compartidas a través de redes sociales, foros, blogs o vídeos en plataformas de vídeo como YouTube. La finalidad de los creepypastas es asustar o inquietar al lector generando una atmósfera que parece lindar entre la realidad y la ficción.

Por su forma son muy similares a las archiconocidas leyendas urbanas, con la diferencia de que las leyendas urbanas llegaban oralmente o vía escrita, y los creepypasta se pueden dar en forma de imágenes, vídeos e incluso videojuegos, con el poder supuestamente de estar encantados.

El término fue acuñado en 4chan alrededor del 2006. Creepypasta es un acrónimo de las palabras inglesas "creepy" (aterrador) y una deformación de "Copypaste" (copia y pega).