Vuelven a no registrarse muertos por coronavirus en España

Nuevo día, y como es costumbre desde que estamos en pandemia, nuevos datos de fallecidos, ingresados, y enfermos en la UCI, así como de recuperados. El Ministerio de Sanidad ha comunicado este lunes que no se han registrado fallecidos por coronavirus con respecto al domingo, con lo que la cifra se queda en 27.136, y han bajado de 72 a 56 los decesos registrados en la última semana, mientras que los casos confirmados en 24 horas han pasado de 102 del domingo a 48 este lunes y en la actualidad suman 241.717.

Madrid es la comunidad autónoma que sigue más afectada por la pandemia: 31 de los 56 decesos producidos en los últimos 7 días corresponden a esta localidad. Cinco se localizan en Asturias, dos en Cantabria, seis en Castilla y León, cinco en Cataluña, dos en Extremadura, dos en Galicia y tres en La Rioja.

En los últimos 14 días, 932 personas han iniciado síntomas de COVID-19, 247 en la última semana.

Los 48 nuevos confirmados se localizan en Andalucía (uno), Aragón (cuatro), Asturias (dos), Canarias (uno), Cantabria (dos), Castilla y León (cinco), Cataluña (seis), Comunidad Valenciana (nueve), Galicia (uno), Madrid (8), Navarra (6), País Vasco (dos) y La Rioja (uno).

Se han producido 145 nuevas hospitalizaciones en la última semana (124.348 en total): 17 en Andalucía, once en Aragón, dos en Asturias, uno en Baleares, cuatro en Canarias, cuatro en Cantabria, 15 en Castilla-La Mancha, 18 en Castilla y León, 19 en Cataluña, una en Ceuta, nueve en Comunidad Valenciana, uno en Extremadura, tres en Galicia, 34 en Madrid, uno en Murcia, dos en Navarra, uno en País Vasco y dos en La Rioja.

También se ha informado de 14 nuevos ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los últimos siete días, elevando el total a 11.611: uno en Aragón, uno en Cantabria, cuatro en Castilla-La Mancha, uno en Castilla y León, dos en Cataluña, cuatro en Madrid y uno en Navarra.

Los datos de este domingo

Los datos del pasado domingo día 7 de junio arrojaron un fallecido más por covid-19 con respecto al día anterior, subiendo la cifra hasta 27.136. Los fallecimientos se elevaron de 67 a 72 en una semana, mientras que los casos confirmados en 24 horas subieron de 164 a 102.