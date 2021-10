¿Qué es la COP26 y qué acuerdos pretende alcanzar?

Temperaturas extremas, lluvias torrenciales, terremotos, volcanes en erupción...El cambio climático se ha consolidado en los dos últimos años como la principal preocupación de los ciudadanos a nivel mundial, por delante incluso del terrorismo.

Los meses de pandemia han detenido los posibles avances y estrategias en busca de ponerle solución y también puso en evidencia el factor humano en el empeoramiento del calentamiento global cuando nos vimos obligados a quedarnos quietecitos en casa. Ahora, una vez controlada la pandemia a nivel general toca ponerse manos a la obra, para lo cual tiene lugar desde el próximo domingo, y hasta el 12 de noviembre la conocida como Cumbre sobre el Cambio Climático COP26, que reuniré a los dirigentes mundiales para seguir con las líneas maestras establecidas en Madrid, hace ahora casi dos años.

'COP' significa 'Conferencia de las Partes' y la terminología viene del concepto que se instauró hace ya casi tres décadas, cuando los dirigentes mundiales se reunieron para abordar de manera conjunta el cambio climático.

Las Naciones Unidas lideró la cita e invitó a los países a firmar un convenio en el que se comprometían a cumplir un objetivo concreto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ese convenio es el que se conoce como 'Partes' y anualmente introduce avances y desafíos en las diferentes Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se programan.

La COP26, que se celebrará en Glasgow, con Reino Unido como anfitrión, será la 26ª reunión de las partes en la Convención y tendrá como telón de fondo la misión de hacer lo imposible para mantener el calentamiento global muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Esta es la única manera de proteger el planeta frente a los peligrosos efectos del cambio climático.

La concienciación parece haber llegado a la población mundial, que ya sufre directamente el impacto de esta escasa protección de la capa de ozono, pero en el horizonte emergen ciertos intereses económicos que pueden entrar en conflicto con algunas de las decisiones que hay que adoptar para ponerle solución al problema.

Four Goals for #COP26 🌍1⃣ MitigationIn Glasgow, we need to deliver a negotiated outcome that helps secure global net zero by mid-century and keeps 1.5°C alive.Learn more 👇#TogetherForOurPlanet | #ClimateAction