Cheslie Kryst, miss Estados Unidos 2019, se suicida a los 30 años saltando de un rascacielos

Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, ha fallecido este lunes tras lanzarse de la ventana de su apartamento en Manhattan. El cadáver de fue encontrado a las 7:00 de en el Edificio Orion de la calle 42, cerca de Times Square donde. Kryst vivía en el noveno piso del edificio y fue vista por última vez en una terraza del piso 29

Era colaboradora actualmente en el programa de variedades 'Extra', y sus productores dicen sentirse totalmente consternados con la noticia y han emitido un comunicado en el que aseguran que Kryst "Era una parte muy querida de la gran familia de Extra".

La modelo nació en Michigan, había estudiado en una escuela de negocios y en la facultad de Derecho, y antes de presentarse al certamen de 2019 había ejercido como abogada, además de fundar el blog de moda White Collar Glam.

La miss dejó una nota de despedida en la que cedía todas sus pertenencias a su madre. La familia ha pedido intimidad. "Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie", anunciaban en un comunicado. "Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Se preocupaba, amaba, reía y brillaba". "Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de Extra", señalaron. "Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará".

El mismo en el que Cheslie se quitó la vida publicaba en su Instagram un primer plano suyo acompañado de la frase "Quizá este día te traiga descanso y paz". Palabras que ahora cobran sentido tras su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

Hace más de dos años Kyrst, aprovechando el Día Mundial de la Salud Mental, habló sobre cómo lidiar con el estrés. "Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental", dijo. “Y lo más importante que hice fue hablar con un terapeuta. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante. Cuando no estoy hablando con ella, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme”, agregó Kryst. "Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas".